Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатди
Coinbase криптовалюта биржаси Жануби-Шарқий Осиёдаги кибер-фирибгарлик тармоқларига қарши қаратилган глобал операция доирасида 3 миллион доллардан ортиқ маблағни музлатиб қўйганини маълум қилди. Ушбу тадбир АҚШ Адлия вазирлигининг фирибгарликка қарши кураш бўлинмаси томонидан ташкил этилган "Disruptион Веек" доирасида амалга оширилди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Мазкур операцияда Coinbase билан бир қаторда Meta, Microsoft ва Starlink каби технологик гигантлар ҳам иштирок этди. Ҳамкорлик натижасида фирибгарлик тармоқларига тегишли серверлар ва ҳостинг инфратузилмалари йўқ қилинди, шунингдек, 1,4 миллиондан ортиқ ижтимоий тармоқ ва электрон почта ҳисоблари блокланди. Таиланд қироллик полицияси томонидан бир неча шахслар ҳибсга олинди.
АҚШ Адлия вазирлиги ва FBI маълумотларига кўра, инвестиция фирибгарлиги ва "пиг бутчеринг" (чўчқа сўйиш) деб аталувчи схемалар энг тез ривожланаётган жиноят турларидан бири бўлиб қолмоқда. 2025-йилда америкаликларнинг крипто ва AI билан боғлиқ фирибгарликлардан кўрган зарари 11 миллиард доллардан ошиб кетган.
Coinbase вакилларининг таъкидлашича, блокчейн технологияси анъанавий молия тизимларидан фарқли ўлароқ, ҳуқуқ-тартибот идораларига ҳар бир транзакциянинг шаффоф ва ўзгармас тарихини тақдим этади. Бу эса ноқонуний молиявий оқимларни кузатиш ва тўхтатишда муҳим восита бўлиб хизмат қилмоқда.
Жорий йилда бутун дунё бўйлаб фирибгарлик инфратузилмасига қарши кураш кучайган. Апрел ойида АҚШ ҳукумати 701 миллион доллардан ортиқ крипто маблағларни музлатган бўлса, Дубай полицияси бошчилигидаги халқаро операция натижасида 276 киши ҳибсга олиниб, тўққизта йирик фирибгарлик маркази ёпилган эди.
…