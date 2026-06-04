Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатди

·20·Иқтисодиёт
Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатди
Аудио версияси

Coinbase криптовалюта биржаси Жануби-Шарқий Осиёдаги кибер-фирибгарлик тармоқларига қарши қаратилган глобал операция доирасида 3 миллион доллардан ортиқ маблағни музлатиб қўйганини маълум қилди. Ушбу тадбир АҚШ Адлия вазирлигининг фирибгарликка қарши кураш бўлинмаси томонидан ташкил этилган "Disruptион Веек" доирасида амалга оширилди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Мазкур операцияда Coinbase билан бир қаторда Meta, Microsoft ва Starlink каби технологик гигантлар ҳам иштирок этди. Ҳамкорлик натижасида фирибгарлик тармоқларига тегишли серверлар ва ҳостинг инфратузилмалари йўқ қилинди, шунингдек, 1,4 миллиондан ортиқ ижтимоий тармоқ ва электрон почта ҳисоблари блокланди. Таиланд қироллик полицияси томонидан бир неча шахслар ҳибсга олинди.

АҚШ Адлия вазирлиги ва FBI маълумотларига кўра, инвестиция фирибгарлиги ва "пиг бутчеринг" (чўчқа сўйиш) деб аталувчи схемалар энг тез ривожланаётган жиноят турларидан бири бўлиб қолмоқда. 2025-йилда америкаликларнинг крипто ва AI билан боғлиқ фирибгарликлардан кўрган зарари 11 миллиард доллардан ошиб кетган.

Coinbase вакилларининг таъкидлашича, блокчейн технологияси анъанавий молия тизимларидан фарқли ўлароқ, ҳуқуқ-тартибот идораларига ҳар бир транзакциянинг шаффоф ва ўзгармас тарихини тақдим этади. Бу эса ноқонуний молиявий оқимларни кузатиш ва тўхтатишда муҳим восита бўлиб хизмат қилмоқда.

Жорий йилда бутун дунё бўйлаб фирибгарлик инфратузилмасига қарши кураш кучайган. Апрел ойида АҚШ ҳукумати 701 миллион доллардан ортиқ крипто маблағларни музлатган бўлса, Дубай полицияси бошчилигидаги халқаро операция натижасида 276 киши ҳибсга олиниб, тўққизта йирик фирибгарлик маркази ёпилган эди.

CoinbaseКриптовалютаБлокчейнФирибгарликИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот бердиБугун, 22:15Криптовалюталар таҳлили: Bitcoin ва асосий алткоинлар нархи пасаймоқдаБугун, 22:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда