Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норози

·57·Иқтисодиёт
Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норози
Аудио версияси

Исроил солиқ органи криптовалюталардан олинган фойдани ихтиёрий равишда декларация қилиш жараёни кутилган натижани бермаётганидан хавотирда. Ҳукумат ҳисоботларини тўғрилаган шахсларга жиноий жавобгарликдан дахлсизлик ҳуқуқини берган бўлса-да, солиқ тўловчиларнинг фаоллиги пастлигича қолмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Глобес нашрининг хабар беришича, Исроил расмийлари 2025-йил августигача амал қиладиган “ихтиёрий ошкор қилиш” сиёсати доирасида 1 миллиард долларгача солиқ тушумини кутишган эди. Бироқ, ҳозирги кунга қадар крипто-капиталдан олинган даромадлар бўйича ҳисоботлар кутилган сумманинг жуда кичик қисмини ташкил этмоқда. Маълумотларга кўра, солиқ идораси жами 50 миллион долларлик крипто активлар ҳақида ҳисобот олган, ваҳоланки, ҳисобот берилмаган маблағлар миқдори миллиардлаб долларни ташкил этиши мумкин.

Солиқ бўйича мутахассис Ифтач Симҳонйнинг сўзларига кўра, жараёнда анонимликнинг йўқлиги асосий тўсиқ бўлмоқда. Агар солиқ тўловчилар учун хавф даражаси юқори бўлмаса ва тартиб-таомил бошланғич босқичда аниқлик ёки анонимликни кафолатламаса, ихтиёрий равишда маълумот беришга бўлган рағбат сусаяди. Ҳозирга қадар фақат 58 нафар шахс ушбу тартибдан фойдаланган ҳолда ўз солиқ ҳисоботларини тузатишга уринган.

Исроил банкининг 2024-йилнинг биринчи ярми учун молиявий барқарорлик ҳисоботига кўра, мамлакат фуқаролари тахминан 1 миллиард доллар қийматидаги крипто активларга эгалик қилади. Шу билан бирга, АҚШ Конгресси аъзолари ҳам кичик крипто транзакцияларини ИRSга ҳисобот беришдан озод қилишни назарда тутувчи ПАРITЙ Акт қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдалар.

КриптовалютаИсроилСолиқBitcoinИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот бердиБугун, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда