Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайди

·0·Спорт
Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайди

Мюнхеннинг Бавария клуби дарвозабонлар таркибида ўзгаришлар қилишда давом этмоқда. Даилй Эчо нашрининг хабар беришича, исроиллик посбон Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этишга яқин турибди. Саутгемптон клуби Германия рекордчиси билан 25 ёшли футболчининг трансфери бўйича музокараларни якуний босқичга олиб келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Перетз январ ойида ижара асосида Саутгемптон сафига қўшилган эди. Мюнхенликлар сафида Мануэль Нойер, Жонас Урбиг ва Свен Улреич каби рақобатчилар сабабли асосий таркибдан умидини узган дарвозабон, Англияда ўзини кўрсатишга муваффақ бўлди. У жамоа мухлисларининг ёқимтойига айланиб, 26 та учрашувда майдонга тушди ва 9 та ўйинда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди.

Гарчи Даниел Перетзнинг Бавария билан шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, у фаолиятини Англияда давом эттиришни афзал кўрмоқда. Футболчига бошқа клублардан ҳам таклифлар бўлган, бироқ у айнан Саутгемптон лойиҳасига ишонч билдирган. Трансфернинг расмий тафсилотлари шу ҳафта охиригача эълон қилиниши кутилмоқда.

Шу билан бирга, Саутгемптон атрофида жиддий можаролар юзага келган. Англия футбол лигаси жамоани жосуслик можароси сабабли Ҳулл Ситйга қарши плей-офф финалидан четлатди. Шунингдек, жамоанинг кейинги мавсумдаги ҳисобидан тўрт очко олиб ташланиши белгиланган. Бундай қийинчиликларга қарамай, Перетз жамоанинг Англия Премер-лигасига қайтишига ёрдам бермоқчи.

БаварияСаутгемптонДаниел ПеретзТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келадиБугун, 06:58Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчиБугун, 06:52Эрлинг Холанд Реал Мадрид билан келишувга эришгани айтилмоқдаБугун, 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди