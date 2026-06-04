Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчи
Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги трансфер шов-шувлари ва сайловолди қайноқ хабарлари футбол оламини тез орада қизитишда давом этмоқда. «Қироллик клуби»нинг амалдаги раҳбари Флорентино Перес яқинлашиб келаётган президентлик сайловларида зафар қучган тақдирда, жамоанинг ярим ҳимоя чизиғини дунёнинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бири билан кучайтиришни мақсад қилган. Гап Франциянинг ПСЖ клуби ҳамда Португалия миллий терма жамоасининг маҳоратли вакили Жоау Невеш ҳақида бормоқда. Бу ҳақда испаниялик таниқли спорт журналисти Альберто Перейро ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилди.
Инсайдернинг берган ишончли маълумотларига қараганда, 21 ёшли португалиялик вундеркинд Мадрид грандининг ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий ва устувор мақсадларидан бирига айланган.
Переснинг «даҳшатли» сайловолди режаси
Мадрид суперклубининг амалдаги президенти Флорентино Перес янги мавсумда таркибни тубдан янгилаш ва мухлисларга катта совғалар тайёрлаш борасида тизимли режа ишлаб чиққан.
Трансфер нишонидаги юлдузлар: Бундан аввалроқ ОАВда Переснинг махсус сайловолди дастуридан «Манчестер Сити»нинг хорватиялик ҳимоячиси Йошко Гвардиол ҳам жой олгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Эндиликда ушбу рўйхатга ярим ҳимояни мустаҳкамлаш учун Жоау Невеш номи ҳам қўшилди. Агар Перес сайловда ғолиб чиқса, Мадридда ҳақиқий «галактикос»нинг янги даври бошланиши шубҳасиз.
Жоау Невешнинг нархи ва мафтункор статистикаси
Ёш бўлишига қарамай, Париж клубининг ўқ илдизига айланиб улгурган португалиялик футболчининг шартномавий ҳолати ва ортда қолган йилдаги кўрсаткичлари анча салмоқли ҳисобланади:
Амалдаги шартнома: Невешнинг парижликлар билан тузган амалдаги меҳнат битими 2029 йилга қадар мўлжалланган. Шу сабабли ПСЖ раҳбарияти ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.
Трансфер баҳоси: Нуфузли «Transfermarkt» портали айни дамда португалиялик иқтидор эгасини нақ 140 миллион еврога баҳоламоқда.
Сермаҳсуллик: Ортда қолган клуб мавсумида Жоау Невеш ПСЖ либосида барча турнирлар доирасида жами 38 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 7 маротаба ишғол этди ва 4 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.
Мадрид грандининг янги қиёфаси, президентлик сайловлари ортидаги яширин келишувлар ва Европа футболининг энг қимматбаҳо трансфер бомбаларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…