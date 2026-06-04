Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчи

·42·Спорт
Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчи
Аудио версияси

Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги трансфер шов-шувлари ва сайловолди қайноқ хабарлари футбол оламини тез орада қизитишда давом этмоқда. «Қироллик клуби»нинг амалдаги раҳбари Флорентино Перес яқинлашиб келаётган президентлик сайловларида зафар қучган тақдирда, жамоанинг ярим ҳимоя чизиғини дунёнинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бири билан кучайтиришни мақсад қилган. Гап Франциянинг ПСЖ клуби ҳамда Португалия миллий терма жамоасининг маҳоратли вакили Жоау Невеш ҳақида бормоқда. Бу ҳақда испаниялик таниқли спорт журналисти Альберто Перейро ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилди.

Инсайдернинг берган ишончли маълумотларига қараганда, 21 ёшли португалиялик вундеркинд Мадрид грандининг ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий ва устувор мақсадларидан бирига айланган.

Переснинг «даҳшатли» сайловолди режаси

Мадрид суперклубининг амалдаги президенти Флорентино Перес янги мавсумда таркибни тубдан янгилаш ва мухлисларга катта совғалар тайёрлаш борасида тизимли режа ишлаб чиққан.

Трансфер нишонидаги юлдузлар: Бундан аввалроқ ОАВда Переснинг махсус сайловолди дастуридан «Манчестер Сити»нинг хорватиялик ҳимоячиси Йошко Гвардиол ҳам жой олгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Эндиликда ушбу рўйхатга ярим ҳимояни мустаҳкамлаш учун Жоау Невеш номи ҳам қўшилди. Агар Перес сайловда ғолиб чиқса, Мадридда ҳақиқий «галактикос»нинг янги даври бошланиши шубҳасиз.

Жоау Невешнинг нархи ва мафтункор статистикаси

Ёш бўлишига қарамай, Париж клубининг ўқ илдизига айланиб улгурган португалиялик футболчининг шартномавий ҳолати ва ортда қолган йилдаги кўрсаткичлари анча салмоқли ҳисобланади:

  • Амалдаги шартнома: Невешнинг парижликлар билан тузган амалдаги меҳнат битими 2029 йилга қадар мўлжалланган. Шу сабабли ПСЖ раҳбарияти ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.

  • Трансфер баҳоси: Нуфузли «Transfermarkt» портали айни дамда португалиялик иқтидор эгасини нақ 140 миллион еврога баҳоламоқда.

  • Сермаҳсуллик: Ортда қолган клуб мавсумида Жоау Невеш ПСЖ либосида барча турнирлар доирасида жами 38 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 7 маротаба ишғол этди ва 4 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.

Мадрид грандининг янги қиёфаси, президентлик сайловлари ортидаги яширин келишувлар ва Европа футболининг энг қимматбаҳо трансфер бомбаларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди