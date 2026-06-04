CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилди
Жаҳон футболи ихлосмандлари ва трансфер бозори қийматларини диққат билан кузатиб борувчи спорт мухлислари учун ҳақиқий шов-шувли маълумот тақдим этилди. Нуфузли Халқаро спорт тадқиқотлари маркази (CIES Football Observatory) сайёрамизнинг айни пайтдаги энг қимматбаҳо 100 нафар футболчисидан иборат янги рейтингни шакллантирди. Мазкур рўйхатнинг энг юқори поғонасини эгаллаб турган юлдузнинг трансфер баҳоси футбол оламини ҳайратга солмоқда.
Ламин Ямал — дунёнинг энг қимматбаҳо футболчиси!
Рейтингнинг мутлақ етакчиси сифатида Каталониянинг «Барселона» клуби ва Испания миллий терма жамоаси вингери Ламин Ямал эътироф этилди. Бор-йўғи 18 ёшни қаршилаган ушбу феноменал иқтидор эгасининг трансфер баҳоси нақ 358,1 миллион еврога тенг деб топилди. У ушбу кўрсаткич билан «Манчестер Сити» ҳужумчиси Эрлинг Холанд ва Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Килиан Мбаппени ҳам анча ортда қолдириб кетди.
Жаҳон футболининг энг қиммат ТОП-20 юлдузи
CIES тадқиқотлари натижасига кўра, сайёрамизнинг энг қиммат 20 нафар футболчиси рўйхати қуйидагича кўриниш олди:
Ламин Ямал («Барселона») – 358,1 млн евро
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 227,3 млн евро
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») – 165,7 млн евро
Майкл Олисе («Бавария») – 140,5 млн евро
Морган Роджерс («Астон Вилла») – 136,8 млн евро
Дезире Дуэ («ПСЖ») – 133,2 млн евро
Кенан Йилдиз («Ювентус») – 133 млн евро
Нико О’Райли («Манчестер Сити») – 125 млн евро
Арда Гюлер («Реал Мадрид») – 124,8 млн евро
Пау Кубарси («Барселона») – 124,6 млн евро
Флориан Виртц («Ливерпуль») – 124,1 млн евро
Педри («Барселона») – 120,6 млн евро
Жуд Беллингҳем («Реал Мадрид») – 120,3 млн евро
Ян Диоманде («РБ Лейпциг») – 118,7 млн евро
Уго Экитике («Ливерпуль») – 118,3 млн евро
Жоау Невеш («ПСЖ») – 117,1 млн евро
Фермин Лопес («Барселона») – 115,9 млн евро
Эстевао («Челси») – 113,4 млн евро
Дин Хейсен («Реал Мадрид») – 112 млн евро
Букайо Сака («Арсенал») – 111,2 млн евро
Рўйхатдаги бошқа кутилмаган натижалар
Мазкур рейтингда кучли йигирматаликдан ташқарида ҳам бир қатор машҳур номлар жой олган. Хусусан, «Челси» етакчиси Коул Палмер 110,6 млн евро билан 21-ўринни банд этган бўлса, «Атлетико Мадрид» ҳужумчиси Хулиан Альварес 109,6 млн евро қиймат билан 22-поғонадан жой олди.
Кутилмаган пасайиш: Франциянинг «ПСЖ» клуби шарафини ҳимоя қилаётган Хвича Кварацхелия 100,9 млн евро билан рейтингда 26-ўринни эгаллади. Мухлислар учун энг кутилмаган ҳолат эса Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Винисиус Жуниор билан боғлиқ бўлди — у 83,8 млн евролик кўрсаткич билан рўйхатнинг бор-йўғи 50-қаторига жойлаша олди.
Европа футболининг энг сўнгги таҳлиллари, трансфер бозоридаги нарх-наво ўзгаришлари ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид қизиқарли янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…