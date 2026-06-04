Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқда
Финтех гиганти Revolut ўзининг АҚШдаги бўлажак банки орқали стейблкоинларни таклиф қилишни режалаштирмоқда. Компаниянинг АҚШдаги бош директори Сетин Дурансойнинг сўзларига кўра, келаси йили ишга тушиши кутилаётган банк мижозлари ФДИК томонидан суғурталанган ҳисоб рақамлари, кўп валютали депозитлар, акция савдоси ва криптовалюта хизматларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Revolut дастлаб халқаро банк хизматларига эҳтиёжи бор чакана ва бизнес мижозларини жалб қилишни мақсад қилган. Март ойида компания АҚШ миллий банк лицензиясини олиш учун ариза топширди. Бу лицензия Revolut компаниясига ягона федерал тартибга солиш доирасида бутун мамлакат бўйлаб суғурталанган банк маҳсулотларини таклиф қилиш имконини беради.
Ҳозирда стейблкоинлар бозори жадал ўсиб бормоқда ва ДефиLlama маълумотларига кўра, унинг ҳажми ўтган йилги 247 миллиард доллардан 319,5 миллиард долларгача етди. Revolut аллақачон АҚШдан ташқарида ўз мижозларига банк карталари орқали USDT ва USDC стейблкоинларида тўловларни амалга ошириш имкониятини тақдим этган.
Соҳадаги фаоллик фақат Revolut билан чекланиб қолмаяпти. СоФи банки Ethereum ва Solana тармоқларида ишловчи СоФиУСД токенини чиқарган бўлса, МонейГрам компанияси Stripe платформаси билан ҳамкорликда МГУСД стейблкоинини тақдим этди. Шунингдек, Нубанк ва Crypto.com каби компаниялар ҳам АҚШда миллий банклар ташкил этиш учун шартли рухсатномаларни қўлга киритишган.
…