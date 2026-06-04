Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқда

·52·Иқтисодиёт
Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқда
Аудио версияси

Финтех гиганти Revolut ўзининг АҚШдаги бўлажак банки орқали стейблкоинларни таклиф қилишни режалаштирмоқда. Компаниянинг АҚШдаги бош директори Сетин Дурансойнинг сўзларига кўра, келаси йили ишга тушиши кутилаётган банк мижозлари ФДИК томонидан суғурталанган ҳисоб рақамлари, кўп валютали депозитлар, акция савдоси ва криптовалюта хизматларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Revolut дастлаб халқаро банк хизматларига эҳтиёжи бор чакана ва бизнес мижозларини жалб қилишни мақсад қилган. Март ойида компания АҚШ миллий банк лицензиясини олиш учун ариза топширди. Бу лицензия Revolut компаниясига ягона федерал тартибга солиш доирасида бутун мамлакат бўйлаб суғурталанган банк маҳсулотларини таклиф қилиш имконини беради.

Ҳозирда стейблкоинлар бозори жадал ўсиб бормоқда ва ДефиLlama маълумотларига кўра, унинг ҳажми ўтган йилги 247 миллиард доллардан 319,5 миллиард долларгача етди. Revolut аллақачон АҚШдан ташқарида ўз мижозларига банк карталари орқали USDT ва USDC стейблкоинларида тўловларни амалга ошириш имкониятини тақдим этган.

Соҳадаги фаоллик фақат Revolut билан чекланиб қолмаяпти. СоФи банки Ethereum ва Solana тармоқларида ишловчи СоФиУСД токенини чиқарган бўлса, МонейГрам компанияси Stripe платформаси билан ҳамкорликда МГУСД стейблкоинини тақдим этди. Шунингдек, Нубанк ва Crypto.com каби компаниялар ҳам АҚШда миллий банклар ташкил этиш учун шартли рухсатномаларни қўлга киритишган.

RevolutСтейблкоинАҚШБанкКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот бердиБугун, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда