Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келади
Мадриднинг «Реал» клуби президентлиги учун кечаётган шиддатли кураш футбол оламининг диққат марказида турибди. Амалдаги раҳбар Флорентино Переснинг асосий рақобатчиси, 37 ёшли таниқли тадбиркор Энрике Рикельме сайловолди кампаниясида мухлисларни ҳаяжонга солувчи ҳақиқий «трансфер бомбаси»ни портлатди. У агар сайловда зафар қучса, дунёнинг энг даҳшатли ҳужумчиларидан бири — Эрлинг Холандни Мадридга олиб келишга ваъда берди.
Ёш ва изланувчан номзод машҳур «El Hormiguero» теледастурининг жонли эфирида чиқиш қилиб, ўзининг жиддий ниятини намойиш этди. У мадридликларнинг янги мавсум учун мўлжалланган уй либосини кўрсатди ва эътиборли жиҳати, ушбу футболканинг орқа чизиғига Холанд фамилияси ва рамзий рақамлар туширилган эди.
Норвегиялик гол машинасининг инглиз грандидаги ҳолати
Айни дамда норвегиялик бўйдор ҳужумчи Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» шарафини муносиб ҳимоя қилиб келмоқда. Унинг «шаҳарликлар» билан амалдаги меҳнат битими анча узоқ муддатга, яъни 2034 йилга қадар имзоланган. Шу сабабли, ушбу трансферни амалга ошириш «Реал»нинг янги раҳбариятидан улкан молиявий қудрат ва катта шижоат талаб этиши шубҳасиз.
Холанднинг якунланган мавсумдаги феноменал кўрсаткичлари
25 ёшли норвегиялик форвард ортда қолган футбол йилида дунёнинг энг шиддатли чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида (АПЛ) яна бир бор ўзининг тўпурарлик маҳоратини яққол исботлади:
Мусобақадаги иштироки
Кўрсаткич сони
АПЛда ўтказилган ўйинлар
35 та учрашув
Урилган голлар сони
27 та гол
Спингли (голли) узатмалар
8 та самарали пас
Муҳим палла яқинлашмоқда: Мадриднинг «Реал» клуби келажагини ва трансфер сиёсатини бутунлай белгилаб берувчи ушбу тарихий президентлик сайловлари жорий йилнинг 7 июнь куни бўлиб ўтади. Переснинг ёш юлдузларга бой режаларига қарши Рикельме Холанддек даҳшатли қуролни ишга солди. Клуб аъзолари кимни танлашини эса саноқли кунлардан кейин билиб оламиз.
«Қироллик клуби»даги президентлик пойгаси, Испания ОАВларининг энг қайноқ инсайдлари ҳамда дунё футболининг трансфер янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…