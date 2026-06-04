Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келади

·44·Спорт
Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келади
Аудио версияси

Мадриднинг «Реал» клуби президентлиги учун кечаётган шиддатли кураш футбол оламининг диққат марказида турибди. Амалдаги раҳбар Флорентино Переснинг асосий рақобатчиси, 37 ёшли таниқли тадбиркор Энрике Рикельме сайловолди кампаниясида мухлисларни ҳаяжонга солувчи ҳақиқий «трансфер бомбаси»ни портлатди. У агар сайловда зафар қучса, дунёнинг энг даҳшатли ҳужумчиларидан бири — Эрлинг Холандни Мадридга олиб келишга ваъда берди.

Ёш ва изланувчан номзод машҳур «El Hormiguero» теледастурининг жонли эфирида чиқиш қилиб, ўзининг жиддий ниятини намойиш этди. У мадридликларнинг янги мавсум учун мўлжалланган уй либосини кўрсатди ва эътиборли жиҳати, ушбу футболканинг орқа чизиғига Холанд фамилияси ва рамзий рақамлар туширилган эди.

Норвегиялик гол машинасининг инглиз грандидаги ҳолати

Айни дамда норвегиялик бўйдор ҳужумчи Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» шарафини муносиб ҳимоя қилиб келмоқда. Унинг «шаҳарликлар» билан амалдаги меҳнат битими анча узоқ муддатга, яъни 2034 йилга қадар имзоланган. Шу сабабли, ушбу трансферни амалга ошириш «Реал»нинг янги раҳбариятидан улкан молиявий қудрат ва катта шижоат талаб этиши шубҳасиз.

Холанднинг якунланган мавсумдаги феноменал кўрсаткичлари

25 ёшли норвегиялик форвард ортда қолган футбол йилида дунёнинг энг шиддатли чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида (АПЛ) яна бир бор ўзининг тўпурарлик маҳоратини яққол исботлади:

Мусобақадаги иштироки

Кўрсаткич сони

АПЛда ўтказилган ўйинлар

35 та учрашув

Урилган голлар сони

27 та гол

Спингли (голли) узатмалар

8 та самарали пас

Муҳим палла яқинлашмоқда: Мадриднинг «Реал» клуби келажагини ва трансфер сиёсатини бутунлай белгилаб берувчи ушбу тарихий президентлик сайловлари жорий йилнинг 7 июнь куни бўлиб ўтади. Переснинг ёш юлдузларга бой режаларига қарши Рикельме Холанддек даҳшатли қуролни ишга солди. Клуб аъзолари кимни танлашини эса саноқли кунлардан кейин билиб оламиз.

«Қироллик клуби»даги президентлик пойгаси, Испания ОАВларининг энг қайноқ инсайдлари ҳамда дунё футболининг трансфер янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди