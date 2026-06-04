Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеоси

·36·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеоси
Аудио версияси

Жозе Моуринью Реал Мадрид президенти Флорентино Перезнинг сайловолди кампанияси доирасида эълон қилинган видео туфайли катта можаролар марказида қолди. Видеода португалиялик мутахассиснинг Мадрид клубига қайтиши ҳақида сўз боради, бироқ ҳозирда Benfica бош мураббийи бўлиб ишлаётган Моуринью бу кадрлар сохта эканини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Перезнинг кампанияси томонидан тақдим этилган видеода "МОУча ҳисториа пор ҳасер" (Ҳали қилинадиган тарих кўп) шиори остида Моуриньюнинг қайтиши эълон қилинган. Бу ҳолат Benfica раҳбариятининг кескин эътирозига сабаб бўлди. Моуринью клуб билан 2027-йилгача шартномага эга ва у дарҳол раҳбарият билан боғланиб, ушбу видеони ёзиб бермаганини, тасвирлар сунъий интеллект (AI) ёрдамида яратилганини маълум қилди.

Флорентино Перез эса Моуриньюнинг фазилатларини юқори баҳолаб, уни дунёнинг энг яхши мураббийларидан бири деб атади. "Моуринью Реал Мадрид учун жуда муҳим шахс эди. У биз билан рекорд даражадаги чемпионликни қўлга киритган ва жамоани юқори рақобатбардош даражага олиб чиққан. Моуринью ва Ибраҳима Конате менинг биринчи трансферларим бўлади", — дея таъкидлади Перез Диарио АС нашрига.

7-июн куни бўлиб ўтадиган президентлик сайловларида Перезга Энрике Риқуелме рақиблик қилмоқда. Риқуелме эса Моуриньюнинг номзодини рад этиб, ўзининг спорт лойиҳаси бутунлай бошқача эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Моуринью тажрибали мураббий бўлса-да, у клубнинг келажакдаги режалари учун мос келмайди.

Реал МадридЖозе МоуриньюФлорентино ПерезBenficaТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди