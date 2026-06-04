Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеоси
Жозе Моуринью Реал Мадрид президенти Флорентино Перезнинг сайловолди кампанияси доирасида эълон қилинган видео туфайли катта можаролар марказида қолди. Видеода португалиялик мутахассиснинг Мадрид клубига қайтиши ҳақида сўз боради, бироқ ҳозирда Benfica бош мураббийи бўлиб ишлаётган Моуринью бу кадрлар сохта эканини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Перезнинг кампанияси томонидан тақдим этилган видеода "МОУча ҳисториа пор ҳасер" (Ҳали қилинадиган тарих кўп) шиори остида Моуриньюнинг қайтиши эълон қилинган. Бу ҳолат Benfica раҳбариятининг кескин эътирозига сабаб бўлди. Моуринью клуб билан 2027-йилгача шартномага эга ва у дарҳол раҳбарият билан боғланиб, ушбу видеони ёзиб бермаганини, тасвирлар сунъий интеллект (AI) ёрдамида яратилганини маълум қилди.
Флорентино Перез эса Моуриньюнинг фазилатларини юқори баҳолаб, уни дунёнинг энг яхши мураббийларидан бири деб атади. "Моуринью Реал Мадрид учун жуда муҳим шахс эди. У биз билан рекорд даражадаги чемпионликни қўлга киритган ва жамоани юқори рақобатбардош даражага олиб чиққан. Моуринью ва Ибраҳима Конате менинг биринчи трансферларим бўлади", — дея таъкидлади Перез Диарио АС нашрига.
7-июн куни бўлиб ўтадиган президентлик сайловларида Перезга Энрике Риқуелме рақиблик қилмоқда. Риқуелме эса Моуриньюнинг номзодини рад этиб, ўзининг спорт лойиҳаси бутунлай бошқача эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Моуринью тажрибали мураббий бўлса-да, у клубнинг келажакдаги режалари учун мос келмайди.
…