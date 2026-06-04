Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қилади
Эрлинг Холанд футбол оламидаги "Термонатор" мақомини аллақачон қабул қилиб бўлган. Бир неча йил аввал у ижтимоий тармоқларда ўзини ярим инсон, ярим гол уриш машинаси кўринишида тасвирлаб, мухлисларини байрам билан табриклаган эди. Бироқ Холандни фақатгина совуққон тўпурар деб ҳисоблаш хато бўлади. У ўз ватани Норвегия учун доимо энг яхшисини истайдиган, ҳиссиётларга бой ва ранг-баранг характер эгасидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Норвегия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритганида, Эрлинг Холанд ўзини бахтли ҳис қилишидан кўра кўпроқ "енгил тортганини" тан олди. Бу кутилган натижа эди, чунки Норвегия охирги марта 1998-йилда мундиалда қатнашган, Европа чемпионатида эса Холанд туғилишидан бир ой олдин — 2000-йилнинг июнида кўриниш берган эди.
Молде клубида ўсмирлик чоғидаёқ порлаган Холанд, ҳатто Мартин Одегаард каби иқтидорлардан ҳам кўпроқ босим остида қолди. Норвегия каби футбол мероси бой бўлмаган давлатни йирик турнирларга олиб чиқиш масъулияти унинг елкасига тушди. Эрлинг эса бу босимни доимо хуш қаршилаб келган. У ўзининг қанчалик кучли эканлигини яхши билади ва камтарликни сақлаган ҳолда меҳнат қилишдан тўхтамайди.
Холанднинг асосий мақсадларидан бири отаси Алфие Холанддан ўзиб кетиш эди ва у бунга аллақачон эришди. Энди эса унинг олдида янада катта вазифа турибди. "Бу менга катта босим юклайди, лекин менга бундай босим ёқади. Агар мен Эрлинг Холанд бўлмаганимда, ўзим ҳам Эрлинг Холандга шундай катта талаблар қўйган бўлардим", — дейди ҳужумчи.
…