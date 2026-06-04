Криптовалюталар таҳлили: Bitcoin ва асосий алткоинлар нархи пасаймоқда

·68·Иқтисодиёт
Криптовалюталар таҳлили: Bitcoin ва асосий алткоинлар нархи пасаймоқда
Аудио версияси

Bitcoin (БТК) нархи 65,426 доллар даражасидан кўтарилишга уринмоқда, бироқ харидорлар юқори позицияларни ушлаб қолишда қийинчиликка дуч келишмоқда. АҚШ ва Эрон ўртасидаги геосиёсий кескинлик бозор кайфиятига салбий таъсир кўрсатди. Битруе Ресеарч Институте таҳлилчиси Андри Фаузан Адзииманинг таъкидлашича, пасайиш фақатгина сиёсий янгиликлар эмас, балки леверажли ликвидациялар ва ЭТФ оқимларининг камайиши билан ҳам боғлиқ. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳозирда барча эътибор БТК нинг йиллик энг паст даражаси — 60,000 долларга қаратилган. Тажрибали трейдер Петер Брандт Х тармоғида Bitcoin кенгаювчи учбурчак шаклини ҳосил қилганини ва нарх 56,000 долларгача тушиши мумкинлигини айтди. Бироқ, нарх 75,000 доллардан ошса, ушбу пасайиш прогнози ўз кучини йўқотади.

Қисқа муддатли тренд салбий кўринишга эга бўлса-да, харидорлар 65,000 ва 60,000 доллар оралиғида фаоллашиши кутилмоқда. Агар нарх 60,000 доллардан пастга тушиб ёпилса, пасайиш тренди давом этиб, БТК 50,000 долларгача арзонлашиши хавфи мавжуд. Сотувчилар устунликни сақлаб қолиш учун ҳар қандай кичик ўсишни сотувлар билан қарши олмоқда.

Ethereum (ЭТ) бозорида ҳам айиқлар назоратни қўлга олган. ЭТ/USDT жуфтлиги 1,750 долларлик кучли қўллаб-қувватлаш даражасига тушиши мумкин. RSИ кўрсаткичи ҳаддан ташқари сотилганлик ҳудудида эканлиги сабабли вақтинчалик ўсиш кутилмоқда, аммо агар 1,750 доллар даражаси бой берилса, нарх 1,550 долларгача шўнғиши мумкин.

BitcoinEthereumКриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
Криптовалюталар таҳлили: Bitcoin ва асосий алткоинлар нархи пасаймоқда – Zamin.uz, 04.06.2026