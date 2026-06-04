Криптовалюталар таҳлили: Bitcoin ва асосий алткоинлар нархи пасаймоқда
Bitcoin (БТК) нархи 65,426 доллар даражасидан кўтарилишга уринмоқда, бироқ харидорлар юқори позицияларни ушлаб қолишда қийинчиликка дуч келишмоқда. АҚШ ва Эрон ўртасидаги геосиёсий кескинлик бозор кайфиятига салбий таъсир кўрсатди. Битруе Ресеарч Институте таҳлилчиси Андри Фаузан Адзииманинг таъкидлашича, пасайиш фақатгина сиёсий янгиликлар эмас, балки леверажли ликвидациялар ва ЭТФ оқимларининг камайиши билан ҳам боғлиқ. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳозирда барча эътибор БТК нинг йиллик энг паст даражаси — 60,000 долларга қаратилган. Тажрибали трейдер Петер Брандт Х тармоғида Bitcoin кенгаювчи учбурчак шаклини ҳосил қилганини ва нарх 56,000 долларгача тушиши мумкинлигини айтди. Бироқ, нарх 75,000 доллардан ошса, ушбу пасайиш прогнози ўз кучини йўқотади.
Қисқа муддатли тренд салбий кўринишга эга бўлса-да, харидорлар 65,000 ва 60,000 доллар оралиғида фаоллашиши кутилмоқда. Агар нарх 60,000 доллардан пастга тушиб ёпилса, пасайиш тренди давом этиб, БТК 50,000 долларгача арзонлашиши хавфи мавжуд. Сотувчилар устунликни сақлаб қолиш учун ҳар қандай кичик ўсишни сотувлар билан қарши олмоқда.
Ethereum (ЭТ) бозорида ҳам айиқлар назоратни қўлга олган. ЭТ/USDT жуфтлиги 1,750 долларлик кучли қўллаб-қувватлаш даражасига тушиши мумкин. RSИ кўрсаткичи ҳаддан ташқари сотилганлик ҳудудида эканлиги сабабли вақтинчалик ўсиш кутилмоқда, аммо агар 1,750 доллар даражаси бой берилса, нарх 1,550 долларгача шўнғиши мумкин.
…