Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланади

·26·Техно
Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланади
Аудио версияси

Vivo компаниясининг бўлажак флагмани — Vivo Х500 Pro Max ҳақида янги тафсилотлар тарқалди. Қурилманинг муҳандислик намунаси учта асосий камерага эга бўлиб, уларнинг марказида янги авлод ЛЙТ-сериясига мансуб 50 мегапикселли Sony ЛОФИК сенсори турибди. Ушбу 1/1,28 дюймли йирик матрица тасвир сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Камера тизимининг асосий ўзига хослиги 200 мегапикселли перископик модул бўлади. 1/1,4 дюймли катталаштирилган сенсор билан жиҳозланган ушбу модул оптик ва гибрид зум сифатини сезиларли даражада яхшилайди, шунингдек, паст ёритиш шароитида ҳам юқори деталлашувни таъминлайди. Конфигурацияни 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул тўлдиради.

Техник хусусиятларга кўра, смартфон 2 нанометрли Dimensity 9600 сериясидаги чип билан таъминланади. Қурилма 6,85 дюймли, 2К аниқликдаги ва 144 Hz янгиланиш частотасига эга БОE текис дисплейини олади. Digital Chat Station маълумотларига кўра, ушбу дисплей ЛИПО технологияси асосида ишлаб чиқарилган.

Ҳозирда Vivo Х500 Pro Max прототипи фаол синовдан ўтказилмоқда. Сериянинг расмий анонси сентябрь ойидан эрта амалга оширилиши кутилмаяпти. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Vivo X300 Ultra модели ДхОМарк рейтингида ўтган йилги Vivo X300 Pro моделидан ортда қолиб, учинчи ўринни эгаллаган эди.

Digital Chat Station инсайдери аввал ҳам Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro хусусиятларини, шунингдек, Dimensity 9400 чипининг Snapdragon 8 Элите платформасидан олдинроқ чиқишини аниқ башорат қилган эди.

VivoСмартфонТехнологияКамераSony
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланади – Zamin.uz, 04.06.2026