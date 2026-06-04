Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланади
Vivo компаниясининг бўлажак флагмани — Vivo Х500 Pro Max ҳақида янги тафсилотлар тарқалди. Қурилманинг муҳандислик намунаси учта асосий камерага эга бўлиб, уларнинг марказида янги авлод ЛЙТ-сериясига мансуб 50 мегапикселли Sony ЛОФИК сенсори турибди. Ушбу 1/1,28 дюймли йирик матрица тасвир сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Камера тизимининг асосий ўзига хослиги 200 мегапикселли перископик модул бўлади. 1/1,4 дюймли катталаштирилган сенсор билан жиҳозланган ушбу модул оптик ва гибрид зум сифатини сезиларли даражада яхшилайди, шунингдек, паст ёритиш шароитида ҳам юқори деталлашувни таъминлайди. Конфигурацияни 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул тўлдиради.
Техник хусусиятларга кўра, смартфон 2 нанометрли Dimensity 9600 сериясидаги чип билан таъминланади. Қурилма 6,85 дюймли, 2К аниқликдаги ва 144 Hz янгиланиш частотасига эга БОE текис дисплейини олади. Digital Chat Station маълумотларига кўра, ушбу дисплей ЛИПО технологияси асосида ишлаб чиқарилган.
Ҳозирда Vivo Х500 Pro Max прототипи фаол синовдан ўтказилмоқда. Сериянинг расмий анонси сентябрь ойидан эрта амалга оширилиши кутилмаяпти. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Vivo X300 Ultra модели ДхОМарк рейтингида ўтган йилги Vivo X300 Pro моделидан ортда қолиб, учинчи ўринни эгаллаган эди.
Digital Chat Station инсайдери аввал ҳам Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro хусусиятларини, шунингдек, Dimensity 9400 чипининг Snapdragon 8 Элите платформасидан олдинроқ чиқишини аниқ башорат қилган эди.
…