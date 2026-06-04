Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этади
Realme компанияси ўзининг янги П сериясидаги П4Р 5G моделининг расмий тақдимот санасини эълон қилди. Қурилманинг премераси 10-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Янги смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг 8 000 мА·соат сиғимли улкан аккумуляторидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания баёнотига кўра, смартфон бир марта қувватланиш орқали уч кунгача ишлаш имкониятига эга. Қурилма 45 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унда айланма қувватлаш (бйпасс чаргинг), реверсив қувватлаш ва қувватни интеллектуал бошқариш функциялари мавжуд.
Смартфон MediaTek Dimensity 6300 процессори асосида ишлайди ва Android 16 операцион тизими ҳамда Realme УИ 7.0 қобиғи билан жиҳозланган. Қурилма 256 GB гача доимий хотира ва 14 GB гача виртуал оператив хотирага эга бўлади. Барқарор ишлашни таъминлаш учун 5 300 кв. мм майдонли буғланиш камераси бўлган совутиш тизими ўрнатилган.
Realme П4Р 5G модели 144 Гс янгиланиш частотаси ва 1 200 нит ёрқинликка эга дисплей билан таъминланган. Шунингдек, у ИП65 ҳимоя даражаси ва МИЛ-СТД-810Ҳ ҳарбий чидамлилик стандартига жавоб беради. Камера қисми эса сунъий интеллект (AI) ёрдамида ишлов берувчи 50 мегапикселли асосий датчикдан иборат.
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