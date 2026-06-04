АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот берди

·124·Иқтисодиёт
АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот берди
Аудио версияси

АҚШ Ғазначилик котиби Скотт Бессент Сенат аъзоларига берган ҳисоботида стратегик Bitcoin захирасини ва рақамли активлар жамғармасини ташкил этиш бўйича ишлар жадал давом этаётганини маълум қилди. Ушбу ташаббус Президент Доналд Трумп томонидан илгари сурилган бўлиб, Ғазначилик департаменти 2025-йилги фармон ижросини таъминлаш учун барча чораларни кўрмоқда. Бессентнинг сўзларига кўра, бу янги технология ва мураккаб жараён бўлишига қарамай, энг яхши тажрибалар асосида мустаҳкам тизим яратилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда АҚШ ҳукумати ихтиёрида 328,372 дона Bitcoin мавжуд бўлиб, уларнинг умумий қиймати жорий курс бўйича тахминан 215 миллиард УСДни ташкил этади. Ушбу захиралар асосан ҳукумат томонидан мусодара қилинган крипто активлар ҳисобига шаклланган. Конгресс аъзолари ушбу жараённи қонуний мустаҳкамлашга интилаётган бир пайтда, Техас каби айрим штатлар аллақачон штат даражасидаги крипто захираларини яратиш бўйича қонун ҳужжатларини қабул қилиб улгурди.

Шунингдек, Скотт Бессент рақамли активлар бозорини тартибга солувчи КЛАРITЙ Акт лойиҳасига ҳам тўхталиб ўтди. Мазкур қонун лойиҳаси АҚШда барқарор коинлар (стаблекоин) ва рақамли активлар учун аниқ ҳуқуқий базани яратишни кўзда тутади. Ғазначилик котиби ушбу ҳужжатнинг қабул қилиниши АҚШ молия тизими учун ўта муҳим эканлигини таъкидлаб, барчани уни қўллаб-қувватлашга чақирди.

Маълумотларга кўра, Оқ уй маъмурияти ушбу қонун лойиҳасини жорий йилнинг ёз ойларида Сенатдан ўтказишни режалаштирмоқда. Президент Доналд Трумпнинг маслаҳатчилари қонунни имзолаш маросимини 4-июльга қадар ўтказишни мақсад қилган бўлса-да, айрим сенаторлар жараён август ойигача давом этиши мумкинлигини тахмин қилмоқдалар. Бу қадам АҚШнинг глобал крипто бозоридаги ўрнини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

BitcoinАҚШҒазначиликКриптовалютаИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот берди – Zamin.uz, 04.06.2026