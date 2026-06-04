АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот берди
АҚШ Ғазначилик котиби Скотт Бессент Сенат аъзоларига берган ҳисоботида стратегик Bitcoin захирасини ва рақамли активлар жамғармасини ташкил этиш бўйича ишлар жадал давом этаётганини маълум қилди. Ушбу ташаббус Президент Доналд Трумп томонидан илгари сурилган бўлиб, Ғазначилик департаменти 2025-йилги фармон ижросини таъминлаш учун барча чораларни кўрмоқда. Бессентнинг сўзларига кўра, бу янги технология ва мураккаб жараён бўлишига қарамай, энг яхши тажрибалар асосида мустаҳкам тизим яратилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда АҚШ ҳукумати ихтиёрида 328,372 дона Bitcoin мавжуд бўлиб, уларнинг умумий қиймати жорий курс бўйича тахминан 215 миллиард УСДни ташкил этади. Ушбу захиралар асосан ҳукумат томонидан мусодара қилинган крипто активлар ҳисобига шаклланган. Конгресс аъзолари ушбу жараённи қонуний мустаҳкамлашга интилаётган бир пайтда, Техас каби айрим штатлар аллақачон штат даражасидаги крипто захираларини яратиш бўйича қонун ҳужжатларини қабул қилиб улгурди.
Шунингдек, Скотт Бессент рақамли активлар бозорини тартибга солувчи КЛАРITЙ Акт лойиҳасига ҳам тўхталиб ўтди. Мазкур қонун лойиҳаси АҚШда барқарор коинлар (стаблекоин) ва рақамли активлар учун аниқ ҳуқуқий базани яратишни кўзда тутади. Ғазначилик котиби ушбу ҳужжатнинг қабул қилиниши АҚШ молия тизими учун ўта муҳим эканлигини таъкидлаб, барчани уни қўллаб-қувватлашга чақирди.
Маълумотларга кўра, Оқ уй маъмурияти ушбу қонун лойиҳасини жорий йилнинг ёз ойларида Сенатдан ўтказишни режалаштирмоқда. Президент Доналд Трумпнинг маслаҳатчилари қонунни имзолаш маросимини 4-июльга қадар ўтказишни мақсад қилган бўлса-да, айрим сенаторлар жараён август ойигача давом этиши мумкинлигини тахмин қилмоқдалар. Бу қадам АҚШнинг глобал крипто бозоридаги ўрнини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
…