5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда

·72·Иқтисодиёт
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
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5 июн куни амал қиладиган доллар курси 24–25 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда, деб ёзмоқда Банкир телеграм канали.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Инфинбанк — 11 970 сўм.
• Туронбанк — 11 970 сўм.
• Анорбанк — 11 965 сўм.
• Асакабанк — 11 960 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Октобанк — 11 960 сўм.
• Халқ банки — 11 960 сўм.
• Анорбанк — 11 960 сўм.
• Асакабанк — 11 960 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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