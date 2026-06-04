5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
Аудио версияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Инфинбанк — 11 970 сўм.
• Октобанк — 11 960 сўм.
5 июн куни амал қиладиган доллар курси 24–25 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда, деб ёзмоқда Банкир телеграм канали.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инфинбанк — 11 970 сўм.
• Туронбанк — 11 970 сўм.
• Анорбанк — 11 965 сўм.
• Асакабанк — 11 960 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Октобанк — 11 960 сўм.
• Халқ банки — 11 960 сўм.
• Анорбанк — 11 960 сўм.
• Асакабанк — 11 960 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…