Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилинди

·94·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилинди
Аудио версияси

Криптовалюта бозорида кескин пасайиш кузатилди: Bitcoin нархи 62 000 доллар даражасига қадар тушиб кетди. Ушбу пасайиш натижасида фючерс бозорларида миллиардлаб доллар қийматидаги лонг (ўсишга тикилган) позициялар ликвидация қилинди, бу эса бозордаги сотувлар босимини янада кучайтирди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Таҳлилчиларнинг фикрича, Bitcoin нархининг бундай ўзгарувчанлиги инвесторлар орасида хавотир уйғотмоқда. Сўнгги 24 соат ичида бозор капиталлашуви сезиларли даражада камайди, бу эса нафақат асосий криптовалюта, балки Ethereum ва бошқа алткоинлар нархига ҳам салбий таъсир кўрсатди.

Ликвидациялар тўлқини асосан юқори левераж (кредит елкаси) билан савдо қилувчи трейдерларни қамраб олди. Биржа маълумотларига кўра, Bitcoin нархи кутилмаганда пастга қараб ҳаракатланиши натижасида автоматик равишда ёпилган позициялар ҳажми сўнгги ойлардаги рекорд даражага етди.

Ҳозирда бозор иштирокчилари Фед қарорлари ва глобал иқтисодий кўрсаткичларни диққат билан кузатмоқдалар. Крипто бозори анъанавий молия бозорлари, хусусан Насдақ ва С&П 500 индекслари билан корреляцияни сақлаб қолаётган бир пайтда, Bitcoin учун 60 000 долларлик психологик чегара муҳим қўллаб-қувватлаш нуқтаси бўлиб қолмоқда.

BitcoinКриптоЛиквидацияБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот бердиБугун, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда