Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилинди
Криптовалюта бозорида кескин пасайиш кузатилди: Bitcoin нархи 62 000 доллар даражасига қадар тушиб кетди. Ушбу пасайиш натижасида фючерс бозорларида миллиардлаб доллар қийматидаги лонг (ўсишга тикилган) позициялар ликвидация қилинди, бу эса бозордаги сотувлар босимини янада кучайтирди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Таҳлилчиларнинг фикрича, Bitcoin нархининг бундай ўзгарувчанлиги инвесторлар орасида хавотир уйғотмоқда. Сўнгги 24 соат ичида бозор капиталлашуви сезиларли даражада камайди, бу эса нафақат асосий криптовалюта, балки Ethereum ва бошқа алткоинлар нархига ҳам салбий таъсир кўрсатди.
Ликвидациялар тўлқини асосан юқори левераж (кредит елкаси) билан савдо қилувчи трейдерларни қамраб олди. Биржа маълумотларига кўра, Bitcoin нархи кутилмаганда пастга қараб ҳаракатланиши натижасида автоматик равишда ёпилган позициялар ҳажми сўнгги ойлардаги рекорд даражага етди.
Ҳозирда бозор иштирокчилари Фед қарорлари ва глобал иқтисодий кўрсаткичларни диққат билан кузатмоқдалар. Крипто бозори анъанавий молия бозорлари, хусусан Насдақ ва С&П 500 индекслари билан корреляцияни сақлаб қолаётган бир пайтда, Bitcoin учун 60 000 долларлик психологик чегара муҳим қўллаб-қувватлаш нуқтаси бўлиб қолмоқда.
…