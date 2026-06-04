Сохта DDR5 хотираларини оригиналидан ажратиш қийинлашмоқда

·43·Техно
Сохта DDR5 хотираларини оригиналидан ажратиш қийинлашмоқда

Хитойнинг савдо майдончаларида Г.Скилл ва В-Колор брендлари остида ишлаб чиқарилган сохта DDR5 оператив хотира модуллари оммавий равишда пайдо бўлди. Компутех 2024 кўргазмасида компания вакиллари ушбу муаммо бозорга жиддий таътсир кўрсатаётганини ва контрафакт маҳсулотларни оригиналидан ажратиш тобора мураккаблашиб бораётганини маълум қилишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод сохта модулларининг асосий хусусияти шундаки, улар Г.Скилл ва В-Колор ечимларига визуал жиҳатдан айнан ўхшаш бўлган босма платалардан фойдаланмоқда. Шунингдек, фирибгарлар радиаторлар ва ҳатто РGB ёритиш тизимларини ҳам юқори аниқликда нусхалашга муваффақ бўлишган. Илгари сохта хотираларни пластик ёки шиша толали “фейк” чиплар орқали осонгина аниқлаш мумкин эди.

В-Колор компанияси Хитойда арзон нархларда сотилаётган нусхалар бўйича мижозлардан кўплаб шикоятлар тушаётганини билдирди. Ҳозирча сохта модулларда айнан қайси чиплар ишлатилаётгани номаълум, чунки оригинал В-Колор маҳсулотлари фақат СК ҳйних чипларида чиқарилади. Компания таҳлил ўтказиш учун ҳали сохта намуналарни қўшига киритмаган.

Г.Скилл вакиллари ҳам ушбу муаммони тасдиқлаб, контрафакт маҳсулотлар бозорда кўп йиллардан бери мавжудлигини таъкидлашди. Компания мутахассислари қимматбаҳо оператив хотира сотиб олаётганда фирибгарлик қурбонига айланмаслик учун фақат расмий ҳамкорлар ва ишончли сотувчиларга мурожаат қилишни тавсия этмоқда.

DDR5Г.СкиллВ-КолорТехнологияКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади