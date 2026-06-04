Эртага мамлакатнинг айрим ҳудудларида ёмғир кутилмоқда

·60·Ўзбекистон
Эртага мамлакатнинг айрим ҳудудларида ёмғир кутилмоқда

Эртага Ўзбекистоннинг бир қатор ҳудудларида қисқа муддатли ёмғир ҳамда момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли бор. Тоғолди ва тоғли ҳудудларда эса сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкинлиги айтилмоқда. Бу ҳақда “Ўзгидромет” 5 июнь куни учун эълон қилинган об-ҳаво прогноз маълумотларида хабар берилган.

Маълумотларга кўра, Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 17–19 даража, кундузи эса 30–32 даража атрофида бўлади. Шамол шарқий йўналишда 3–8 м/с тезликда эсади, айрим ҳудудларда 10–12 м/с гача кучайиб, чанғ ва тўзонлар кузатилиши эҳтимоли бор.

Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятида ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ҳарорати кундузи 28–33 даражагача кўтарилади. Худди шундай об-ҳаво Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳам сақланиб, кундузги ҳарорат 35 даражагача етиши мумкин.

Тошкент вилояти, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида асосан қуруқ об-ҳаво сақланади. Фақат Тошкент вилоятининг айрим туманларида куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ бўлиши эҳтимоли мавжуд. Ҳарорат 28–33 даража атрофида бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида энг иссиқ об-ҳаво сақланиб қолади. Бу ҳудудларда кундузи ҳаво ҳарорати 33–38 даражагача кўтарилиши прогноз қилинган.

Фарғона водийси — Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳам куннинг иккинчи ярмида айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ҳамда момақалдироқ кузатилиши мумкин. Ҳарорат кундузи 28–33 даража атрофида бўлади.

Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида эса вақти-вақти билан ёмғир ёғиши, момақалдироқ кузатилиши кутилмоқда. Ҳарорат кечаси 10–15 даража, кундузи 18–23 даража атрофида бўлади. Шу билан бирга, ушбу ҳудудларда сел ва сув тошқинлари юзага келиши хавфи сақланиб қолмоқда.

Синоптиклар 4–5 июнь кунлари тоғолди ва тоғли ҳудудларда истиқомат қилувчи аҳоли ҳамда дам олувчиларни эҳтиёткорликка чақирди. Сел келиши эҳтимоли бор жойларда хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилиш тавсия этилган.

ЎзбекистонЎзгидрометТошкентҚорақалпоғистонХоразм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёшлар учун бизнес ва таълимга имтиёзли кредитлар ажратиш бошланадиКеча, 17:44Пенсионерлар учун санаторийларга йўлланма олишда янги тизим қўлланадиКеча, 17:30Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)Кеча, 16:31Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланадиКеча, 12:41Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурдиКеча, 12:09Шавкат Мирзиёев Гонконг делегациясини қабул қилди: келишувлар имзоландиКеча, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Эртага мамлакатнинг айрим ҳудудларида ёмғир кутилмоқда – Zamin.uz, 04.06.2026