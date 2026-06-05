Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?

·84·Спорт
Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?

Ливерпул жамоаси Арне Слот кетганидан сўнг бўшаб қолган бош мураббий лавозимига муносиб номзодни топди ва барча тахминларга чек қўйди. Англиянинг кўп карра чемпиони Баер Леверкусен қизиқишлари доирасида бўлган Андони Ираола билан келишувга эришди. Бу тайинлов ортидан Германия терма жамоаси аъзоси Флориан Виртс ҳам Мерсисайд клубига ўтиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арне Слот билан хайрлашганидан беш кун ўтиб, Редслар 43 ёшли баскиялик мутахассис тайинланганини расман эълон қилди. Ираоланинг Англия Премер-лигасидаги рақиб — Борнмут клубидан кетиши аввалроқ тасдиқланган эди. "Мен жуда хурсандман. Ливерпул — дунёдаги энг буюк клублардан бири. Бу ерга келиш учун кўп ўйлаш шарт эмас", — деди Ираола клуб расмий баёнотида.

Унинг ўтмишдоши Арне Слот 2024-йил ёзида Жюрген Клопп ўрнига келган эди. У жамоани 20-чемпионлик сари етаклади, бироқ иккинчи мавсумида Англия Премер-лигасини бешинчи ўринда якунлагач, ўз лавозимини тарк этди. Ливерпулнинг қатъий қизиқиши сабабли Баер Леверкусен ўз режаларини ўзгартиришга мажбур бўлди.

Андони Ираола Борнмут клубида чекланган ресурслар билан ажойиб натижалар кўрсатди. У жамоани турнир жадвалида олтинчи ўрингача олиб чиқди ва Ливерпулдан атиги бир поғона пастда жойлашди. Унинг жозибадор ва тезкор футбол услуби Мерсисайдликлар раҳбариятида катта таассурот қолдирди.

ЛиверпулАнглия Премер-лигасиАндони ИраолаТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32Реал Мадрид Жозе Моуринью учун 15 миллион евро тўлашга тайёрКеча, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди