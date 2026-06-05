Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?
Ливерпул жамоаси Арне Слот кетганидан сўнг бўшаб қолган бош мураббий лавозимига муносиб номзодни топди ва барча тахминларга чек қўйди. Англиянинг кўп карра чемпиони Баер Леверкусен қизиқишлари доирасида бўлган Андони Ираола билан келишувга эришди. Бу тайинлов ортидан Германия терма жамоаси аъзоси Флориан Виртс ҳам Мерсисайд клубига ўтиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арне Слот билан хайрлашганидан беш кун ўтиб, Редслар 43 ёшли баскиялик мутахассис тайинланганини расман эълон қилди. Ираоланинг Англия Премер-лигасидаги рақиб — Борнмут клубидан кетиши аввалроқ тасдиқланган эди. "Мен жуда хурсандман. Ливерпул — дунёдаги энг буюк клублардан бири. Бу ерга келиш учун кўп ўйлаш шарт эмас", — деди Ираола клуб расмий баёнотида.
Унинг ўтмишдоши Арне Слот 2024-йил ёзида Жюрген Клопп ўрнига келган эди. У жамоани 20-чемпионлик сари етаклади, бироқ иккинчи мавсумида Англия Премер-лигасини бешинчи ўринда якунлагач, ўз лавозимини тарк этди. Ливерпулнинг қатъий қизиқиши сабабли Баер Леверкусен ўз режаларини ўзгартиришга мажбур бўлди.
Андони Ираола Борнмут клубида чекланган ресурслар билан ажойиб натижалар кўрсатди. У жамоани турнир жадвалида олтинчи ўрингача олиб чиқди ва Ливерпулдан атиги бир поғона пастда жойлашди. Унинг жозибадор ва тезкор футбол услуби Мерсисайдликлар раҳбариятида катта таассурот қолдирди.
…