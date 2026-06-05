Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилди
Наполи президенти Аурелио Де Лаурентиис жамоанинг юлдуз футболчиларига кескин огоҳлантириш юборди. Клуб раҳбари собиқ мураббий Антонио Конте билан низолашган ва очиқчасига норозилик билдирган ҳар қандай ўйинчи, жумладан Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукаку ҳам жамоани тарк этиши мумкинлигини шама қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Стадио Диего Армандо Марадона атрофидаги вазият Кевин Де Бруйне мураббий кетганини очиқчасига нишонлаганидан сўнг янада кескинлашди. Ўтган йили Манчестер Сити сафидан эркин агент сифатида келиб қўшилган белгия ўйинчи жароҳатлар ва тактик келишмовчиликлар сабабли Италиядаги дебют мавсумида ўзини кўрсата олмади. Де Лаурентиис матбуот анжуманида клуб йўналишидан норози бўлганлар учун эшиклар очиқлигини таъкидлади.
"Улар ўз нуқтаи назаридан келиб чиқиб турли баёнотлар беришди. Янги мураббий бу борада нима деб ўйлашини кўрамиз. Агар кимдир кетиши керак бўлса, у кетади. Бунинг нимаси муаммо? Дунёда футболчилар жуда кўп", — деди кино магнати ҳисобланган Наполи президенти.
Кевин Де Бруйне ўз интервюсида Антонио Конте қўллаган 4-5-1 тактикаси ва ўта ҳимоявий услуб унинг қарашларига мос келмаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, клуб вада қилинган ҳужумкор футболни намойиш этмаган. Шу билан бирга, жамоанинг бошқа бир юлдузи Ромелу Лукаку ҳам интизомий муаммолар гирдобида қолган. Белгия сафида жароҳатдан тикланиш жараёнида клуб буйруғига бўйсунмагани учун у 150 минг евро миқдорида жаримага тортилди.
Хабарларга кўра, Наполи раҳбарияти Ромелу Лукакуни Саудия Арабистони ёки Туркия клубларига 10 миллион евро эвазига сотиб юборишга тайёр. Жамоа бошқарувига Массимилиано Аллегри келиши кутилаётган бир пайтда, ҳужумкор футбол тарафдори бўлган Кевин Де Бруйне учун вазият янада мураккаблашиши мумкин, чунки Аллегри ҳам прагматик услубни афзал кўради.
…