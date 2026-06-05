Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилди

·119·Спорт
Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилди

Наполи президенти Аурелио Де Лаурентиис жамоанинг юлдуз футболчиларига кескин огоҳлантириш юборди. Клуб раҳбари собиқ мураббий Антонио Конте билан низолашган ва очиқчасига норозилик билдирган ҳар қандай ўйинчи, жумладан Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукаку ҳам жамоани тарк этиши мумкинлигини шама қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Стадио Диего Армандо Марадона атрофидаги вазият Кевин Де Бруйне мураббий кетганини очиқчасига нишонлаганидан сўнг янада кескинлашди. Ўтган йили Манчестер Сити сафидан эркин агент сифатида келиб қўшилган белгия ўйинчи жароҳатлар ва тактик келишмовчиликлар сабабли Италиядаги дебют мавсумида ўзини кўрсата олмади. Де Лаурентиис матбуот анжуманида клуб йўналишидан норози бўлганлар учун эшиклар очиқлигини таъкидлади.

"Улар ўз нуқтаи назаридан келиб чиқиб турли баёнотлар беришди. Янги мураббий бу борада нима деб ўйлашини кўрамиз. Агар кимдир кетиши керак бўлса, у кетади. Бунинг нимаси муаммо? Дунёда футболчилар жуда кўп", — деди кино магнати ҳисобланган Наполи президенти.

Кевин Де Бруйне ўз интервюсида Антонио Конте қўллаган 4-5-1 тактикаси ва ўта ҳимоявий услуб унинг қарашларига мос келмаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, клуб вада қилинган ҳужумкор футболни намойиш этмаган. Шу билан бирга, жамоанинг бошқа бир юлдузи Ромелу Лукаку ҳам интизомий муаммолар гирдобида қолган. Белгия сафида жароҳатдан тикланиш жараёнида клуб буйруғига бўйсунмагани учун у 150 минг евро миқдорида жаримага тортилди.

Хабарларга кўра, Наполи раҳбарияти Ромелу Лукакуни Саудия Арабистони ёки Туркия клубларига 10 миллион евро эвазига сотиб юборишга тайёр. Жамоа бошқарувига Массимилиано Аллегри келиши кутилаётган бир пайтда, ҳужумкор футбол тарафдори бўлган Кевин Де Бруйне учун вазият янада мураккаблашиши мумкин, чунки Аллегри ҳам прагматик услубни афзал кўради.

НаполиКевин Де БруйнеРомелу ЛукакуТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32Реал Мадрид Жозе Моуринью учун 15 миллион евро тўлашга тайёрКеча, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди