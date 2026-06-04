Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзолади

·116·Спорт
Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзолади

Ливерпул клуби Андони Ираола жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланганини расман эълон қилди. Испаниялик мутахассис 2026-27-йилги мавсум олдидан Арне Слот ўрнини эгаллаш учун Энфилдга ташриф буюради. Мерсисайдликлар раҳбарияти 43 ёшли мураббий билан келишувга эришилганини ва у шанба куни жамоани тарк этган Слотнинг вориси бўлишини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ираола Англия Премер-лигасида Борнмут жамоаси билан ўтказган учта муваффақиятли мавсумидан сўнг Ливерпул эътиборини тортди. Унинг жанубий соҳилдаги фаолияти прогрессив ўйин услуби билан ажралиб турди. Ўтган ойда у Борнмутни турнир жадвалида олтинчи ўринга олиб чиқиб, клуб тарихида илк бор Европа мусобақаларига йўлланмани қўлга киритишига сабабчи бўлди.

Янги мураббий дунёнинг энг нуфузли клубларидан бирига келганидан мамнунлигини билдирди. “Жуда ҳаяжондаман. Ливерпул — дунёдаги энг буюк клублардан бири. Бу ернинг муҳити, мухлислари ва юқори даражадаги футболчилар билан ишлаш имконияти мени ўзига тортди. Совринлар учун курашиш имконияти ҳар қандай мураббий учун энг жозибали чорловдир”, — деди Ираола клуб расмий сайтига берган интервюсида.

Испаниянинг Басклар ўлкасида туғилган Ираола футболчилик фаолиятида асосан ўнг қанот ҳимоячиси сифатида тўп сурган ва Атлетик Билбао сафида 500 дан ортиқ ўйинда майдонга тушган. Мураббийлик фаолиятини 2018-йилда бошлаган мутахассис Кипрнинг AEK Ларнака ва Испаниянинг Мирандес жамоаларида ўзининг тактик маҳоратини намойиш этган эди.

ЛиверпулАндони ИраолаАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32Реал Мадрид Жозе Моуринью учун 15 миллион евро тўлашга тайёрКеча, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзолади – Zamin.uz, 04.06.2026