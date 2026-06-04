Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзолади
Ливерпул клуби Андони Ираола жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланганини расман эълон қилди. Испаниялик мутахассис 2026-27-йилги мавсум олдидан Арне Слот ўрнини эгаллаш учун Энфилдга ташриф буюради. Мерсисайдликлар раҳбарияти 43 ёшли мураббий билан келишувга эришилганини ва у шанба куни жамоани тарк этган Слотнинг вориси бўлишини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ираола Англия Премер-лигасида Борнмут жамоаси билан ўтказган учта муваффақиятли мавсумидан сўнг Ливерпул эътиборини тортди. Унинг жанубий соҳилдаги фаолияти прогрессив ўйин услуби билан ажралиб турди. Ўтган ойда у Борнмутни турнир жадвалида олтинчи ўринга олиб чиқиб, клуб тарихида илк бор Европа мусобақаларига йўлланмани қўлга киритишига сабабчи бўлди.
Янги мураббий дунёнинг энг нуфузли клубларидан бирига келганидан мамнунлигини билдирди. “Жуда ҳаяжондаман. Ливерпул — дунёдаги энг буюк клублардан бири. Бу ернинг муҳити, мухлислари ва юқори даражадаги футболчилар билан ишлаш имконияти мени ўзига тортди. Совринлар учун курашиш имконияти ҳар қандай мураббий учун энг жозибали чорловдир”, — деди Ираола клуб расмий сайтига берган интервюсида.
Испаниянинг Басклар ўлкасида туғилган Ираола футболчилик фаолиятида асосан ўнг қанот ҳимоячиси сифатида тўп сурган ва Атлетик Билбао сафида 500 дан ортиқ ўйинда майдонга тушган. Мураббийлик фаолиятини 2018-йилда бошлаган мутахассис Кипрнинг AEK Ларнака ва Испаниянинг Мирандес жамоаларида ўзининг тактик маҳоратини намойиш этган эди.
…