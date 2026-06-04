Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилди

·159·Спорт
Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилди

Португалиялик иқтидорли ҳужумчи Рафаел Леао А Сериядаги фаолиятини якунлаб, Туркия чемпионатига йўл олиши кутилмоқда. Сўнгги хабарларга кўра, Истанбулнинг Galatasaray клуби футболчи учун асосий даъвогарга айланган. Сан Сирода ўтказган қийин мавсумидан сўнг, Леао турк грандидан молиявий жиҳатдан жуда жозибадор таклиф олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашрининг ёзишича, Galatasaray Рафаел Леао учун йилига 10 миллион евро маош ва қўшимча бонуслар вада қилмоқда. Бу унинг ҳозирда Милан клубида олаётган 5,5 миллион евролик маошидан деярли икки баравар кўпдир. Туркия клуби Мауро Икарди ва Виктор Осимҳен каби юлдузларни ўз сафига қўшиб олганидан сўнг, энди Леаони навбатдаги асосий трансфер мақсадига айлантирган.

26 ёшли футболчининг ўзи ҳам Португалия терма жамоаси сафида бўлганида янги чорловга тайёрлигини очиқчасига маълум қилди. Милан Чемпионлар лигаси йўлланмасидан маҳрум бўлган омадсиз мавсумдан сўнг, Леао: "Мен боримни бердим, энди бошқа лигада янги чақириқларни хоҳлайман", дея таъкидлади. Бу баёнот клуб ва футболчи ўртасидаги муносабатлар якунига етганидан далолат бермоқда.

Бироқ, ушбу трансфер жараёни август ойигача чўзилиши мумкин. Милан ҳозирда янги бош мураббий ва спорт директори қидириш билан банд бўлса, Galatasaray Туркия Суперлигасидаги легионерлар лимити сабабли аввал таркибдаги хорижлик футболчиларни сотиши талаб этилади. Шундан сўнггина турклар расмий таклиф билан Италия клубига мурожаат қила олади.

Рафаел ЛеаоМиланGalatasarayТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32Реал Мадрид Жозе Моуринью учун 15 миллион евро тўлашга тайёрКеча, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди