Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилди
Португалиялик иқтидорли ҳужумчи Рафаел Леао А Сериядаги фаолиятини якунлаб, Туркия чемпионатига йўл олиши кутилмоқда. Сўнгги хабарларга кўра, Истанбулнинг Galatasaray клуби футболчи учун асосий даъвогарга айланган. Сан Сирода ўтказган қийин мавсумидан сўнг, Леао турк грандидан молиявий жиҳатдан жуда жозибадор таклиф олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашрининг ёзишича, Galatasaray Рафаел Леао учун йилига 10 миллион евро маош ва қўшимча бонуслар вада қилмоқда. Бу унинг ҳозирда Милан клубида олаётган 5,5 миллион евролик маошидан деярли икки баравар кўпдир. Туркия клуби Мауро Икарди ва Виктор Осимҳен каби юлдузларни ўз сафига қўшиб олганидан сўнг, энди Леаони навбатдаги асосий трансфер мақсадига айлантирган.
26 ёшли футболчининг ўзи ҳам Португалия терма жамоаси сафида бўлганида янги чорловга тайёрлигини очиқчасига маълум қилди. Милан Чемпионлар лигаси йўлланмасидан маҳрум бўлган омадсиз мавсумдан сўнг, Леао: "Мен боримни бердим, энди бошқа лигада янги чақириқларни хоҳлайман", дея таъкидлади. Бу баёнот клуб ва футболчи ўртасидаги муносабатлар якунига етганидан далолат бермоқда.
Бироқ, ушбу трансфер жараёни август ойигача чўзилиши мумкин. Милан ҳозирда янги бош мураббий ва спорт директори қидириш билан банд бўлса, Galatasaray Туркия Суперлигасидаги легионерлар лимити сабабли аввал таркибдаги хорижлик футболчиларни сотиши талаб этилади. Шундан сўнггина турклар расмий таклиф билан Италия клубига мурожаат қила олади.
…