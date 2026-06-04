Bugatti илк бор телевизор тақдим этди: У ноодатий дизайнга эга
Bugatti гиперкарлар бренди Австриянинг К SEEД компанияси билан ҳамкорликда Н1 номли трансформатор-телевизорни намойиш этди. Ушбу янгилик эксклюзив люкс тоифасидаги аудиовизуал ечим сифатида талқин қилинмоқда ва у виллалар, яхталар ҳамда элита кўчмас мулк эгалари учун индивидуал буюртма асосида ишлаб чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилма дизайни Bugatti Тоурбиллон гиперкаридан илҳомланган ҳолда яратилган. Корпус авиация алюминийи ва углерод толаси (карбон)дан ишланган бўлиб, автомобиллар оламига хос бўлган машҳур К-Лине линияси маиший электроника оламига кўчиб ўтган. Жан Bugatti томонидан ўйлаб топилган ушбу силлиқ чизиқ гиперкарлар корпусини ўраб олиб, салонни визуал равишда ажратиб туради.
Йиғилган ҳолатда телевизор замонавий дизайнерлик ҳайкалини эслатади, бироқ тугма босилгандан сўнг 45 сония ичида тўлиқ очилади. Харидорларга 4К МикроЛEД панеллари асосидаги 110, 137 ва 165 дюймли версиялар таклиф этилади. Экран HDR10+ технологиясини қўллаб-қувватлайди ва 4000 нитгача ёрқинликни таъминлайди.
Шунингдек, қурилма 180 даражага бурилиш имкониятига эга ва панеллар орасидаги чокларни яширувчи махсус технология билан жиҳозланган. Audiо тизим Висдом Audiо динамикларига асосланган бўлиб, улар телевизор ёқилганда автоматик равишда чиқади. Ҳар бир нусха Bugatti автомобилларининг оригинал ранглари, чарм қопламалар ва индивидуал ёзувли тахтачалар билан шахсийлаштирилиши мумкин.
Расмий нарх ҳозирча очиқланмаган, бироқ К SEEД компаниясининг шунга ўхшаш стандарт моделлари тахминан 400 000 доллар туради. Bugatti бренди остидаги версия эса бундан ҳам қимматроқ бўлиши кутилмоқда.
…