Bugatti илк бор телевизор тақдим этди: У ноодатий дизайнга эга

·72·Техно
Bugatti илк бор телевизор тақдим этди: У ноодатий дизайнга эга

Bugatti гиперкарлар бренди Австриянинг К SEEД компанияси билан ҳамкорликда Н1 номли трансформатор-телевизорни намойиш этди. Ушбу янгилик эксклюзив люкс тоифасидаги аудиовизуал ечим сифатида талқин қилинмоқда ва у виллалар, яхталар ҳамда элита кўчмас мулк эгалари учун индивидуал буюртма асосида ишлаб чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилма дизайни Bugatti Тоурбиллон гиперкаридан илҳомланган ҳолда яратилган. Корпус авиация алюминийи ва углерод толаси (карбон)дан ишланган бўлиб, автомобиллар оламига хос бўлган машҳур К-Лине линияси маиший электроника оламига кўчиб ўтган. Жан Bugatti томонидан ўйлаб топилган ушбу силлиқ чизиқ гиперкарлар корпусини ўраб олиб, салонни визуал равишда ажратиб туради.

Йиғилган ҳолатда телевизор замонавий дизайнерлик ҳайкалини эслатади, бироқ тугма босилгандан сўнг 45 сония ичида тўлиқ очилади. Харидорларга 4К МикроЛEД панеллари асосидаги 110, 137 ва 165 дюймли версиялар таклиф этилади. Экран HDR10+ технологиясини қўллаб-қувватлайди ва 4000 нитгача ёрқинликни таъминлайди.

Шунингдек, қурилма 180 даражага бурилиш имкониятига эга ва панеллар орасидаги чокларни яширувчи махсус технология билан жиҳозланган. Audiо тизим Висдом Audiо динамикларига асосланган бўлиб, улар телевизор ёқилганда автоматик равишда чиқади. Ҳар бир нусха Bugatti автомобилларининг оригинал ранглари, чарм қопламалар ва индивидуал ёзувли тахтачалар билан шахсийлаштирилиши мумкин.

Расмий нарх ҳозирча очиқланмаган, бироқ К SEEД компаниясининг шунга ўхшаш стандарт моделлари тахминан 400 000 доллар туради. Bugatti бренди остидаги версия эса бундан ҳам қимматроқ бўлиши кутилмоқда.

BugattiК SEEДМикроЛEДТехнологияЛюкс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади