Майкл Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилди
MicroStrategy ижрочи раиси Майкл Saylor компаниянинг Bitcoin захираларини тўлдириш бўйича навбатдаги қадамига ишора қилди. Saylor Х ижтимоий тармоғида сўнгги олти йил ичида амалга оширилган харидлар акс этган графикни улашиб, "Нуқталар қўшиш учун қулай вақт" дея изоҳ қолдирди. Одатда бундай хабарлар дунёдаги энг йирик очиқ акциядорлик жамияти ҳисобланган Bitcoin эгасининг янги харидлари олдидан эълон қилинади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Компания бош директори Пҳонг Ле ҳам ушбу хабарни қўллаб-қувватлаб, MicroStrategy стратегияси ҳар бир акция ҳисобига тўғри келадиган Bitcoin миқдорини ошириш эканини таъкидлади. Ҳозирда компания портфелида 843,706 дона БТК мавжуд бўлиб, уларнинг ўртача харид нархи 75,701 УСД ни ташкил этади. Бозор котировкалари пасайган бир пайтда, янги харидлар ўртача таннархни пасайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, акциядорлар СТРК имтиёзли акциялари бўйича дивиденд тўловларини ойига икки марта амалга ошириш масаласини овозга қўйишмоқда. Майкл Saylorнинг сўзларига кўра, ушбу ўзгариш бозордаги ўзгарувчанликни (волатилитй) камайтиришга, ликвидликни оширишга ва Шарпе коэффициентини яхшилашга ёрдам беради. Агар таклиф маъқулланса, янги тизим июн-июль ойларидан кучга киради.
Ўтган ҳафтада MicroStrategy ўзининг корпоратив қарзларини қайта сотиб олишини эълон қилган эди, бу эса бозорда вақтинча хавотирларга сабаб бўлди. Баъзи трейдерлар компания қарзни ёпиш учун Bitcoin активларининг бир қисмини сотишга мажбур бўлиши мумкинлигидан қўрқишган эди. Бироқ, раҳбариятнинг сўнгги баёнотлари компания сотиш эмас, балки активларни кўпайтиришда давом этишини кўрсатмоқда.
…