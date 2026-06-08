Майкл Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилди

·20·Иқтисодиёт
Майкл Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилди

MicroStrategy ижрочи раиси Майкл Saylor компаниянинг Bitcoin захираларини тўлдириш бўйича навбатдаги қадамига ишора қилди. Saylor Х ижтимоий тармоғида сўнгги олти йил ичида амалга оширилган харидлар акс этган графикни улашиб, "Нуқталар қўшиш учун қулай вақт" дея изоҳ қолдирди. Одатда бундай хабарлар дунёдаги энг йирик очиқ акциядорлик жамияти ҳисобланган Bitcoin эгасининг янги харидлари олдидан эълон қилинади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Компания бош директори Пҳонг Ле ҳам ушбу хабарни қўллаб-қувватлаб, MicroStrategy стратегияси ҳар бир акция ҳисобига тўғри келадиган Bitcoin миқдорини ошириш эканини таъкидлади. Ҳозирда компания портфелида 843,706 дона БТК мавжуд бўлиб, уларнинг ўртача харид нархи 75,701 УСД ни ташкил этади. Бозор котировкалари пасайган бир пайтда, янги харидлар ўртача таннархни пасайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, акциядорлар СТРК имтиёзли акциялари бўйича дивиденд тўловларини ойига икки марта амалга ошириш масаласини овозга қўйишмоқда. Майкл Saylorнинг сўзларига кўра, ушбу ўзгариш бозордаги ўзгарувчанликни (волатилитй) камайтиришга, ликвидликни оширишга ва Шарпе коэффициентини яхшилашга ёрдам беради. Агар таклиф маъқулланса, янги тизим июн-июль ойларидан кучга киради.

Ўтган ҳафтада MicroStrategy ўзининг корпоратив қарзларини қайта сотиб олишини эълон қилган эди, бу эса бозорда вақтинча хавотирларга сабаб бўлди. Баъзи трейдерлар компания қарзни ёпиш учун Bitcoin активларининг бир қисмини сотишга мажбур бўлиши мумкинлигидан қўрқишган эди. Бироқ, раҳбариятнинг сўнгги баёнотлари компания сотиш эмас, балки активларни кўпайтиришда давом этишини кўрсатмоқда.

BitcoinMicroStrategyМайкл SaylorКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Насдақ пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Насдақ пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Бугун, 21:13АҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаАҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаБугун, 20:34Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиКеча, 09:54Bitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладимиBitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладими06.06, 17:13Шавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзладиШавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзлади06.06, 08:29Доллар курси 12 минг сўмдан ошдиДоллар курси 12 минг сўмдан ошди06.06, 06:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди