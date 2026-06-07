Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошди
Мамлакатимизнинг молиявий барқарорлиги ва иқтисодий қудрати рамзи ҳисобланган халқаро активларимиз бўйича навбатдаги муҳим маълумотлар эълон қилинди. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тақдим этган сўнгги расмий ҳисоботга кўра, юртимизнинг умумий олтин-валюта захиралари ҳажми 2026 йилнинг 1 июнь ҳолатига кўра 70,58 миллиард долларни ташкил этмоқда.
Гарчи бу кўрсаткич ўтган ойга нисбатан бир оз — яъни 307,3 миллион долларга камайган бўлса-да, мамлакатимизнинг молиявий «хавфсизлик ёстиқчаси» ҳануз ўзининг жуда юқори ва ишончли даражасини сақлаб турибди.
Захиралар камайишига нима сабаб бўлди?
Кўпчиликни «Захираларимиз нега камайди, олтинларимиз сотиб юборилдими?» деган савол қизиқтириши табиий. Бироқ хавотирга асло ўрин йўқ! Бу пасайишнинг асосий сабаби — жаҳон молия бозоридаги табиий тебранишлардир.
Май ойи давомида дунё бозорида қимматбаҳо металл баҳоси бир оз пасайди. Хусусан, олтиннинг бир трой унцияси нархи 4 625,80 доллардан 4 516,85 долларгача тушди. Жаҳон бозоридаги мазкур баҳо арзонлашувининг ўзи юртимиз захираларининг умумий қийматига қарийб 1,5 миллиард долларлик салбий таъсир кўрсатди. Шунга қарамай, умумий захира миқдори йил бошидаги кўрсаткичлардан анча баландлигича қолмоқда.
Қизиқарли феномен: Қиймат тушди, лекин олтин кўпайди!
Энг қувонарли ва қизиқарли жиҳати шундаки, Ўзбекистон ўз олтинларини сотгани йўқ, аксинча, уларнинг жисмоний (физик) ҳажмини янада кўпайтиришга муваффақ бўлди. Бу ҳолат мамлакатимизнинг олтин активлари ҳажми реал ортиб бораётганини кўрсатади:
Захира элементлари ва даврлар
Ўтган ойдаги ҳолат (Май)
Жорий ҳолат (1 Июнь)
Динамика ва умумий қиймати
Олтиннинг физик ҳажми
13,3 млн трой унция
13,6 млн трой унция
+0,3 млн унцияга кўпайди (ҳажм ортган)
Олтин захираси қиймати
61,58 млрд доллар
61,43 млрд доллар
Нарх тушгани боис 156,02 млн долларга қисқарди
Хорижий валюта қисми
8,72 млрд доллар
8,57 млрд доллар
Халқаро валюта захиралари бироз камайди
Валюта захираларимизнинг тақсимланишига тўхталадиган бўлсак, ушбу маблағларнинг 5,72 миллиард доллари дунёнинг энг ишончли хорижий банкларида депозит ҳисобварақларида сақланаётган бўлса, қолган 2,85 миллиард доллари нуфузли хорижий эмитентларнинг юқори ликвидли қимматли қоғозларига хавфсиз жойлаштирилган.
Йил бошидан буён умумий ҳолат қандай?
Агар вазиятга кенгроқ назар ташласак, Ўзбекистоннинг молиявий захиралари йил сайин рекордларни янгилаб бораётганига гувоҳ бўламиз. Таққослаш учун бир нечта муҳим фактларни келтириб ўтамиз:
2026 йилнинг бошида: Юртимиз захиралари 66,31 миллиард долларни ташкил этар эди. Ҳозирги кўрсаткич йил бошидагидан қарийб 4,2 миллиард долларга кўп!
Тарихий рекорд: Жорий йилнинг марть ойида Ўзбекистон олтин-валюта захиралари ўзининг энг юқори чўққисига чиқиб, тарихда илк бор 77 миллиард доллардан ошиб кетган эди.
Замин шарҳи: Жаҳон бозорида олтин нархининг доимий равишда ўзгариб туриши табиий ҳол. Энг муҳими — давлатимиз Марказий банки захирадаги олтин миқдорини (унция ҳисобида) изчил равишда ошириб бормоқда. Бу эса келажакда дунё бозорида олтин баҳоси қайта кўтарилган пайтда, захираларимиз қиймати янада шиддат билан ўсишига ва янги тарихий рекордларни қайд этишига замин яратади. Миллий заҳираларимиз мустаҳкамлиги иқтисодиётимиз барқарорлиги ва халқимиз фаровонлигининг кафолатидир!
Ўзбекистон иқтисодиётидаги энг сўнгги муҳим ўзгаришлар, Марказий банкнинг расмий қарорлари ва молия оламига оид энг қайноқ, ишончли янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…