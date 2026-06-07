ТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилинди

·44·Техно
ТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилинди

Астрономлар Ердан тахминан 41 ёруғлик йили узоқликда жойлашган ТРAPПИСТ-1 тизимидаги энг кўп муҳокама қилинадиган икки экзосайёра — ТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф иқлимини моделлаштиришди. Ушбу сайёралар ҳаёт учун мос шароитларга эга бўлиши мумкин бўлган асосий номзодлар ҳисобланади, бироқ уларнинг физик муҳити ҳали ҳам ноаниқлигича қолмоқда. Иккала сайёра ҳам ўз юлдузига жуда яқин жойлашгани сабабли, улар доимий равишда бир томони билан юлдузга қараб туради, яни бир томонда "абадий кундуз", иккинчи томонда эса "абадий тун" ҳукмрон. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Блуе Марбле Спасе ташкилоти астрофизиги Джейкоб Ҳаққ-Мисра ушбу тадқиқотда модификацияланган ҲEХТОР моделидан фойдаланди. Ушбу модел минглаб турли иқлимий сценарийларни тезкорлик билан таҳлил қилиш имконини беради. Тадқиқотчи юлдуз нурланиши оқими ва атмосферадаги карбонат ангидрид (КО2) босимини ўзгартирган ҳолда 6300 га яқин симуляцияларни амалга оширди. Бу экзосайёралардаги иссиқлик режимини аниқроқ баҳолашга ёрдам берди.

Натижаларга кўра, ТРAPПИСТ-1е сайёраси учун энг эҳтимолий сценарий кундузги томоннинг "салқин" иқлимга эга бўлишидир. Сайёра юзаси фақат КО2 босими 0,1 бар даражасига кўтарилгандагина муздан холи бўлиши мумкин. Пастроқ кўрсаткичларда эса сайёра совуқ ҳолатда қолади. ТРAPПИСТ-1ф эса анча совуқроқ режимни кўрсатди: кўп ҳолларда у бутунлай қор ва муз билан қопланган бўлиб, унинг эриши учун 1 бардан юқори иссиқхона газлари босими талаб этилади.

Муаллифнинг таъкидлашича, ҲEХТОР модели сайёраларнинг ҳаёт учун яроқлилиги ҳақида якуний хулоса бермайди. Унинг асосий вазифаси — минглаб конфигурациялар орасидан энг истиқболли сценарийларни саралаб олишдир. Кейинчалик бу маълумотлар мураккаброқ иқлим моделлари ва телескоплар ёрдамида батафсил текширилади.

АстрономияЭкзосайёраТРAPПИСТ-1КосмосИқлим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиMeta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиБугун, 22:50Радиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиРадиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиБугун, 20:59Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Бугун, 20:29Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиҚизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиБугун, 19:0045 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумулятор45 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумуляторКеча, 18:26Прада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиПрада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиКеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус