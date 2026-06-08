Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилди

·58·Техно
Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилди

Жанубий Хитой педагогика университети олимлари политетрагидрофуран (полй(ТФ)) асосидаги янги турдаги қаттиқ полимер электролитни ишлаб чиқдилар. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу материал қаттиқ ҳолатдаги литий-металл аккумуляторларни тижоратлаштиришга тўсқинлик қилаётган бир қанча асосий муаммоларни ҳал қилишга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қаттиқ ҳолатдаги батареялар анъанавий литий-ионли аккумуляторларнинг истиқболли ўринбосари ҳисобланади, чунки уларда тез ёнувчан суюқ электролит ўрнига ионларни ташувчи қаттиқ муҳитдан фойдаланилади. Бироқ, мавжуд полимер электролитлар паст ион ўтказувчанлиги ва юқори кучланишда парчаланиш каби камчиликларга эга эди. Хитойлик мутахассислар ин-ситу полимеризация усулини, яни электролитни бевосита батарея катаги ичида шакллантиришни таклиф қилишди.

Янги тизимнинг асоси сифатида тетрагидрофуран (ТФ) танланди, бу эса оксидланишга чидамлиликни оширди. Қўшимча равишда олимлар уч ўлчамли полимер тармоғини ҳосил қилувчи агентдан фойдаланишди. Бундай тузилма литий ионларининг ҳаракати учун қўшимча йўллар яратади ва барқарорлик ҳамда ўтказувчанлик ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Шунингдек, ЛиДФОБ литий тузи батарея электродларида ҳимоя қатламларини ҳосил қилиб, ножўя реакцияларнинг олдини олади.

Синовлар давомида янги электролит юқори кучланишли катодли литий-металл батареяларда барқарор ишлашини кўрсатди. Аккумуляторлар сиғимини деярли йўқотмасдан юзлаб зарядлаш сиклларига бардош берди. Ишланма -40°К дан +55°К гача бўлган ҳароратларда ўз хусусиятларини сақлаб қолади, бу эса уни электромобиллар, электр авиацияси (эВТОЛ) ва энергия сақлаш тизимлари учун жуда қулай қилади.

Алоҳида қайд этилишича, ушбу технологияни жорий этиш учун мавжуд ишлаб чиқариш линияларини жиддий қайта жиҳозлаш талаб этилмайди. Ин-ситу полимеризация усули литий-ионли аккумуляторларни ишлаб чиқаришнинг жорий жараёнларига мос келади, бу эса янги турдаги батареяларга ўтишни сезиларли даражада тезлаштириши мумкин.

ТехнологияБатареяЭлектромобилИнновацияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиMeta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиБугун, 22:50Радиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиРадиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиБугун, 20:59Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Бугун, 20:29ТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиКеча, 18:5445 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумулятор45 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумуляторКеча, 18:26Прада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиПрада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиКеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус