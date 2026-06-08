Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилди
Жанубий Хитой педагогика университети олимлари политетрагидрофуран (полй(ТФ)) асосидаги янги турдаги қаттиқ полимер электролитни ишлаб чиқдилар. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу материал қаттиқ ҳолатдаги литий-металл аккумуляторларни тижоратлаштиришга тўсқинлик қилаётган бир қанча асосий муаммоларни ҳал қилишга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қаттиқ ҳолатдаги батареялар анъанавий литий-ионли аккумуляторларнинг истиқболли ўринбосари ҳисобланади, чунки уларда тез ёнувчан суюқ электролит ўрнига ионларни ташувчи қаттиқ муҳитдан фойдаланилади. Бироқ, мавжуд полимер электролитлар паст ион ўтказувчанлиги ва юқори кучланишда парчаланиш каби камчиликларга эга эди. Хитойлик мутахассислар ин-ситу полимеризация усулини, яни электролитни бевосита батарея катаги ичида шакллантиришни таклиф қилишди.
Янги тизимнинг асоси сифатида тетрагидрофуран (ТФ) танланди, бу эса оксидланишга чидамлиликни оширди. Қўшимча равишда олимлар уч ўлчамли полимер тармоғини ҳосил қилувчи агентдан фойдаланишди. Бундай тузилма литий ионларининг ҳаракати учун қўшимча йўллар яратади ва барқарорлик ҳамда ўтказувчанлик ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Шунингдек, ЛиДФОБ литий тузи батарея электродларида ҳимоя қатламларини ҳосил қилиб, ножўя реакцияларнинг олдини олади.
Синовлар давомида янги электролит юқори кучланишли катодли литий-металл батареяларда барқарор ишлашини кўрсатди. Аккумуляторлар сиғимини деярли йўқотмасдан юзлаб зарядлаш сиклларига бардош берди. Ишланма -40°К дан +55°К гача бўлган ҳароратларда ўз хусусиятларини сақлаб қолади, бу эса уни электромобиллар, электр авиацияси (эВТОЛ) ва энергия сақлаш тизимлари учун жуда қулай қилади.
Алоҳида қайд этилишича, ушбу технологияни жорий этиш учун мавжуд ишлаб чиқариш линияларини жиддий қайта жиҳозлаш талаб этилмайди. Ин-ситу полимеризация усули литий-ионли аккумуляторларни ишлаб чиқаришнинг жорий жараёнларига мос келади, бу эса янги турдаги батареяларга ўтишни сезиларли даражада тезлаштириши мумкин.
…