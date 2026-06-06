Шавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзлади
Глобал сиёсат ва иқтисодиётнинг энг йирик мулоқот майдонларидан бири бўлмиш Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПМЭФ-2026) айни дамда бутун дунё ҳамжамиятининг диққат марказида турибди. Мазкур нуфузли анжуманнинг бош тадбири — ялпи йиғилишида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев иштирок этмоқда ва жаҳон хўжалигидаги туб бурилишлар, минтақамизнинг янги стратегик мақоми ҳамда келажак истиқболларига бағишланган ўта муҳим ва дастурий хусусиятга эга бўлган нутқ сўзламоқда.
Бугунги кунда сайёрамиз мисли кўрилмаган трансформация ва янгиланиш палласини бошидан кечирмоқда. Эски транспорт йўналишлари ўз ўрнини янгиларига бўшатиб, глобал таъминот ва ишлаб чиқариш занжирлари мутлақо бошқатдан шаклланмоқда. Шу билан бирга, сунъий интеллект, рақамлаштириш ва энг замонавий юқори технологиялар давлатларнинг халқаро майдондаги куч-қудрати ҳамда келажакдаги ўрнини белгилаб берувчи асосий пойдеворга айланиб улгурди.
Давлат раҳбари ўз маърузасида Ўзбекистон ва бутун Марказий Осиё замини нафақат оддий географик ҳудуд, балки иқтисодий ва стратегик жиҳатдан ҳам глобал янгиланишларнинг ҳақиқий марказига айланиб бораётганини теран таҳлиллар асосида кўрсатиб берди.
Буюк ипак йўлининг янги нафаси ва глобал чорраҳа
Президент Шавкат Мирзиёев Марказий Осиёнинг тарихий миссияси ва бугунги салоҳияти ҳақида гапирар экан, қуйидаги муҳим жиҳатларга алоҳида тўхталди:
«Ўзбекистон минг йиллар давомида Буюк ипак йўлининг юраги, унинг бош уриб турган томири бўлиб келган. Бугунги шиддатли даврда ушбу юксак мақом мутлақо янгича маъно-мазмун ва стратегик куч касб этмоқда. Ҳозирги кунда минтақамиз Шимол ва Жануб, Ғарб ва Шарқ туташган ўта муҳим коммуникациялар чорраҳаси сифатида инсониятнинг келажак қиёфасини белгилаб бермоқда».
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, дунёда кузатилаётган ушбу ижобий тенденцияни янада мустаҳкамлаш ва ривожлантириш учун давлатлар ўртасида сифат жиҳатидан бутунлай янги босқичдаги ўзаро боғлиқлик (коннективити) ниҳоятда зарур.
Анъанавий йўлаклардан рақамли интеграция сари
Ўзбекистон етакчиси халқаро ҳамкорликни кенгайтиришда фақатгина эски қолиплар билан чекланиб қолмаслик лозимлигини қайд этди. Бугунги интеграция жараёнларининг устувор йўналишлари қуйидаги тизимда намоён бўлмоқда:
Ҳамкорлик соҳалари
Эски ёндашув
Президент илгари сурган янги стратегия
Коммуникация ва логистика
Фақатгина анъанавий транспорт йўлларини ривожлантириш.
Транспорт-логистика, энергетика йўлакларини бирлаштириш.
Технологик инфратузилма
Маҳаллий тармоқлар доирасида ишлаш.
Рақамли тизимлар, тўлов механизмлари ва ишлаб чиқаришни тўлиқ интеграция қилиш.
Минтақавий мақом
Тарқоқ иқтисодий алоқалар.
Кучли, бирлашган, иқтисодий жиҳатдан боғланган, очиқ ва барқарор Марказий Осиёни барпо этиш.
Президентнинг фикрича, бундай очиқ ва изчил ривожланаётган Марказий Осиё макони дунёдаги барча халқаро шериклар ва йирик инвесторларнинг стратегик манфаатларига тўлиқ мос келади.
Глобал беқарорлик ва прагматик ҳамкорлик фалсафаси
Шавкат Мирзиёев бутун дунёда кузатилаётган сиёсий ва иқтисодий беқарорликлар шароитида мамлакатларнинг ўзаро бирлашиши, бир-бирини қўллаб-қувватлаши нақадар муҳимлигига алоҳида урғу берди. Юртбошимизнинг қатъий ишонч билан билдиришича, келгуси ўн йилликларда фақатгина бир-бирини истисно этмайдиган, балки ўзаро манфаатдорлик ва барқарор кооперация маконини ярата олган давлатларгина глобал етакчиликни ўз қўлида сақлаб қола олади.
Замин шарҳи: Президентимизнинг Петербург форумидаги ушбу салмоқли чиқиши Ўзбекистоннинг ташқи иқтисодий ва сиёсий йўналишда қанчалик очиқ, прагматик ва узоқни кўзлаган сиёсат олиб бораётганини яна бир бор бутун дунёга намойиш этди. Иқтисодий тўсиқлар кўпаяётган бир даврда Ўзбекистоннинг рақамли ва транспорт интеграцияси маркази сифатида ташаббус кўрсатиши минтақамизнинг халқаро майдондаги нуфузини тубдан оширади. Бу тарихий нутқ яқин йилларда юртимизга йирик инвестициялар ва янги технологик лойиҳалар оқиб келишига пойдевор бўлиши шубҳасиз.
Глобал иқтисодий форумдаги энг сўнгги янгиликлар, давлатимиз раҳбари томонидан илгари сурилаётган халқаро ташаббуслар ва энг қайноқ сиёсий таҳлилларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…