Радиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмади

·37·Техно
Радиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмади

Астрономлар Қуёш тизимига ташриф буюрган учинчи юлдузлараро объект — 3И/ATLAS'да сунъий фаоллик белгиларини аниқлай олишмади. SEТИ (Сеарч фор Эхтратеррестриал Intelligence) институти тадқиқотчилари Калифорниядаги Аллен Телескопе Аррай радиотелескопи ёрдамида объектнинг радиосигналларини таҳлил қилиб, шундай хулосага келишди. 3И/ATLAS кометаси илк бор 2025-йил 1-июльда ATLAS тизими томонидан қайд этилган бўлиб, у 1И/'Оумуамуа ва 2И/Борисов кометаларидан кейинги учинчи тасдиқланган юлдузлараро меҳмондир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гарчи 3И/ATLAS Қуёшга яқинлашганда газ ва чанг чиқариб, одатий комета хусусиятларини намоён қилган бўлса-да, SEТИ жамоаси унда технологик маркерларни қидириш бўйича стандарт текширув ўтказди. Тадқиқотда Бреактроугҳ Листен лойиҳаси, Беркелей SEТИ Ресеарч Сентер ва Жодрелл Банк Центре фор Астропҳйсикс мутахассислари иштирок этишди. Кузатувлар 1 дан 9 ГГс гача бўлган частота диапазонида 7 соатдан ортиқ давом этди.

Таҳлиллар давомида тизим 74 миллионга яқин тор полосали сигнални қайд этди, бироқ уларнинг аксарияти радиохалақитлар бўлиб чиқди. Фильтрлашдан сўнг ажратиб олинган 211 та номзод сигнал визуал текширувдан ўтказилганда, уларнинг бирортаси сунъий экани тасдиқланмади. Тадқиқотчилар 3И/ATLAS яқинида қуввати 10¹⁰ ваттдан юқори бўлган ҳар қандай узаткични аниқлаш имкониятига эга эдилар.

Лойиҳа муаллифларидан бири Софиа Шеихнинг таъкидлашича, бундай кузатувлар келажакда кам учрайдиган аномал ҳолатларни табиий жараёнлардан фарқлаш учун муҳим методологик база яратади. Олимлар, шунингдек, вақти келиб Воягер каби аппаратлар ҳам бошқа тизимлар учун юлдузлараро объект ва технологик маркерга айланишини эслатиб ўтишди. Ушбу тажриба замонавий радиоасбобларнинг юлдузлараро объектларга тезкор муносабат билдириш қобилиятини яна бир бор исботлади.

SEТИ3И/ATLASАстрономияКосмосРадиотелескоп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиMeta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиБугун, 22:50Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Бугун, 20:29Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиҚизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиБугун, 19:00ТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиКеча, 18:5445 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумулятор45 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумуляторКеча, 18:26Прада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиПрада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиКеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус