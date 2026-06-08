Насдақ пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?

·17·Иқтисодиёт
Насдақ пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?

Bitcoin (БТК) трейдерлари дам олиш кунларида активнинг 60,000 УСД миқдоридаги психологик қўллаб-қувватлаш даражасидан юқори сақланиб қолганини муҳим кўрсаткич сифатида баҳоламоқда. Криптовалюта 59,100 УСД атрофидаги маҳаллий паст нуқтадан 6.5 фоизга тикланиб, якшанба куни 62,950 УСД даражасига етди. Bitcoin'нинг ушбу ўсиши технологик компанияларга бой Насдақ Компосите (ИХИК) индексининг жума кунги 4 фоизлик кескин пасайиши фонида юз берди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Таниқли таҳлилчи Филбфилб томонидан тақдим этилган техник таҳлил Bitcoin буқалари учун умид бағишламоқда. Экспертнинг таъкидлашича, БТК 200 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткич (200-веек СМА) — 61,880 УСД даражасидан юқорида барқарор турибди. Тарихий маълумотларга кўра, ушбу даража 2015, 2018 ва 2020-йилларда нархнинг туб нуқтасини шакллантиришга ёрдам берган.

Агар Bitcoin 200 ҳафталик СМА даражасини сақлаб қолса, 60,000 УСД дан пастга тушиш шунчаки бозордаги "силкиниш" (шакеоут) сифатида баҳоланиши мумкин. Бундай ҳолда, кейинги асосий мақсад 92,630 УСД атрофидаги 50 ҳафталик СМА даражаси бўлади. Шу билан бирга, Насдақ индекси ўзининг 20 ҳафталик ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткичи — 22,905 пункт сари коррекция қилаётгани кузатилмоқда.

Насдақ индексининг ҳафталик нисбий куч индекси (RSИ) 74.75 дан 62.46 га тушди. 2021-йилдан буён RSИ кўрсаткичининг 70 дан пастга тушиши ҳар сафар индекснинг 20 ҳафталик ўртача кўрсаткичгача пасайишига олиб келган. Агар ушбу тенденция такрорланса, Насдақ июн ёки июль ойларида яна 10.75 фоизга арзонлашиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Насдақ совишда давом этаётган бир пайтда, Bitcoin ўзининг узоқ муддатли "пол" даражасини сақлаб қолса, кескин ребоунд (қайта кўтарилиш) содир бўлиши мумкин. Ҳозирда Bitcoin'нинг Насдақга нисбатан коэффициенти кундалик RSИ кўрсаткичларига кўра рекорд даражадаги ҳаддан ташқари сотилиш (оверсолд) ҳудудига етган.

BitcoinНасдақКриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаАҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаБугун, 20:34Майкл Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилдиМайкл Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилдиБугун, 20:10Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиКеча, 09:54Bitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладимиBitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладими06.06, 17:13Шавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзладиШавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзлади06.06, 08:29Доллар курси 12 минг сўмдан ошдиДоллар курси 12 минг сўмдан ошди06.06, 06:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди