Насдақ пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?
Bitcoin (БТК) трейдерлари дам олиш кунларида активнинг 60,000 УСД миқдоридаги психологик қўллаб-қувватлаш даражасидан юқори сақланиб қолганини муҳим кўрсаткич сифатида баҳоламоқда. Криптовалюта 59,100 УСД атрофидаги маҳаллий паст нуқтадан 6.5 фоизга тикланиб, якшанба куни 62,950 УСД даражасига етди. Bitcoin'нинг ушбу ўсиши технологик компанияларга бой Насдақ Компосите (ИХИК) индексининг жума кунги 4 фоизлик кескин пасайиши фонида юз берди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Таниқли таҳлилчи Филбфилб томонидан тақдим этилган техник таҳлил Bitcoin буқалари учун умид бағишламоқда. Экспертнинг таъкидлашича, БТК 200 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткич (200-веек СМА) — 61,880 УСД даражасидан юқорида барқарор турибди. Тарихий маълумотларга кўра, ушбу даража 2015, 2018 ва 2020-йилларда нархнинг туб нуқтасини шакллантиришга ёрдам берган.
Агар Bitcoin 200 ҳафталик СМА даражасини сақлаб қолса, 60,000 УСД дан пастга тушиш шунчаки бозордаги "силкиниш" (шакеоут) сифатида баҳоланиши мумкин. Бундай ҳолда, кейинги асосий мақсад 92,630 УСД атрофидаги 50 ҳафталик СМА даражаси бўлади. Шу билан бирга, Насдақ индекси ўзининг 20 ҳафталик ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткичи — 22,905 пункт сари коррекция қилаётгани кузатилмоқда.
Насдақ индексининг ҳафталик нисбий куч индекси (RSИ) 74.75 дан 62.46 га тушди. 2021-йилдан буён RSИ кўрсаткичининг 70 дан пастга тушиши ҳар сафар индекснинг 20 ҳафталик ўртача кўрсаткичгача пасайишига олиб келган. Агар ушбу тенденция такрорланса, Насдақ июн ёки июль ойларида яна 10.75 фоизга арзонлашиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Насдақ совишда давом этаётган бир пайтда, Bitcoin ўзининг узоқ муддатли "пол" даражасини сақлаб қолса, кескин ребоунд (қайта кўтарилиш) содир бўлиши мумкин. Ҳозирда Bitcoin'нинг Насдақга нисбатан коэффициенти кундалик RSИ кўрсаткичларига кўра рекорд даражадаги ҳаддан ташқари сотилиш (оверсолд) ҳудудига етган.
…