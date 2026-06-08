АҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқда
АҚШ Вакиллар палатасининг Йўллар ва воситалар қўмитаси криптовалюта солиқ сиёсатига бағишланган эшитувлар олдидан еттита қонун лойиҳасини эълон қилди. Ушбу ҳужжатлар тўплами саноат иштирокчилари учун келажакдаги тартибга солиш йўналишларини белгилаб беради. Қўмита солиқ қонунчилигини ишлаб чиқишда асосий рол ўйнаши сабабли, ушбу лойиҳаларнинг муҳокама босқичига чиқиши соҳада сезиларли силжиш сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Янги қонун лойиҳалари Стакинг ва мининг жараёнларидан олинадиган даромадлар, де минимис истиснолари ҳамда стаблекоин транзакцияларини қамраб олади. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу қоидалар яқин йилларда алоҳида солиқ пакети ёки кенгроқ қонунчилик доирасида расман кучга кириши кутилмоқда. Гарчи 2026-йилгача ушбу лойиҳаларнинг қонун даражасига кўтарилиши бўйича аниқ муддатлар бўлмаса-да, расмий эшитувларнинг ўтказилиши муҳим қадамдир.
Crypto Коунсил фор Инноватион раҳбари Алисон Мангиеро ушбу ташаббусни юқори баҳолаб, уни крипто-қонунчиликнинг "учинчи устуни" деб атади. Унинг сўзларига кўра, стаблекоинлар учун оқилона солиқ режими, тармоқ тўловлари учун де минимис имтиёзлари ва рақамли активларни хайрия қилиш бўйича аниқ қоидалар ўрнатилиши бўйича узоқ вақтдан бери таклифлар илгари суриб келинаётган эди.
Шунингдек, Молиявий бухгалтерия стандартлари кенгашининг (ФАСБ) Инвесторлар маслаҳат қўмитаси стаблекоинларни нақд пул эквиваленти сифатида тан олиш масаласини муҳокама қилди. Ҳозирча қўмита аъзолари бу борада ягона тўхтамга келишмаган бўлса-да, активни нақд пулга тенглаштириш учун юқори талаблар қўйилиши зарурлигини таъкидламоқда. Бу каби ўзгаришлар Bitcoin ва бошқа крипто активларнинг иқтисодиётдаги ўрнини янада мустаҳкамлаши мумкин.
…