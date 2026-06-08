АҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқда

·16·Иқтисодиёт
АҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқда

АҚШ Вакиллар палатасининг Йўллар ва воситалар қўмитаси криптовалюта солиқ сиёсатига бағишланган эшитувлар олдидан еттита қонун лойиҳасини эълон қилди. Ушбу ҳужжатлар тўплами саноат иштирокчилари учун келажакдаги тартибга солиш йўналишларини белгилаб беради. Қўмита солиқ қонунчилигини ишлаб чиқишда асосий рол ўйнаши сабабли, ушбу лойиҳаларнинг муҳокама босқичига чиқиши соҳада сезиларли силжиш сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Янги қонун лойиҳалари Стакинг ва мининг жараёнларидан олинадиган даромадлар, де минимис истиснолари ҳамда стаблекоин транзакцияларини қамраб олади. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу қоидалар яқин йилларда алоҳида солиқ пакети ёки кенгроқ қонунчилик доирасида расман кучга кириши кутилмоқда. Гарчи 2026-йилгача ушбу лойиҳаларнинг қонун даражасига кўтарилиши бўйича аниқ муддатлар бўлмаса-да, расмий эшитувларнинг ўтказилиши муҳим қадамдир.

Crypto Коунсил фор Инноватион раҳбари Алисон Мангиеро ушбу ташаббусни юқори баҳолаб, уни крипто-қонунчиликнинг "учинчи устуни" деб атади. Унинг сўзларига кўра, стаблекоинлар учун оқилона солиқ режими, тармоқ тўловлари учун де минимис имтиёзлари ва рақамли активларни хайрия қилиш бўйича аниқ қоидалар ўрнатилиши бўйича узоқ вақтдан бери таклифлар илгари суриб келинаётган эди.

Шунингдек, Молиявий бухгалтерия стандартлари кенгашининг (ФАСБ) Инвесторлар маслаҳат қўмитаси стаблекоинларни нақд пул эквиваленти сифатида тан олиш масаласини муҳокама қилди. Ҳозирча қўмита аъзолари бу борада ягона тўхтамга келишмаган бўлса-да, активни нақд пулга тенглаштириш учун юқори талаблар қўйилиши зарурлигини таъкидламоқда. Бу каби ўзгаришлар Bitcoin ва бошқа крипто активларнинг иқтисодиётдаги ўрнини янада мустаҳкамлаши мумкин.

КриптовалютаСолиқBitcoinСтаблекоинИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Насдақ пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Насдақ пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Бугун, 21:13Майкл Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилдиМайкл Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилдиБугун, 20:10Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиКеча, 09:54Bitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладимиBitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладими06.06, 17:13Шавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзладиШавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзлади06.06, 08:29Доллар курси 12 минг сўмдан ошдиДоллар курси 12 минг сўмдан ошди06.06, 06:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди