Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?

·47·Техно
Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?

Microsoft яқинда GitHub Copilot учун нархларни белгилашда катта ўзгаришларни эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар шунчалик кескин бўлдики, Reddit фойдаланувчилари бу жараённи аллақачон “Токенпокалипсис” (Токенпокалйпсе) деб аташни бошладилар. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида экспертлар ушбу нарх сиёсати бутун сунъий интеллект экотизими учун нимани англатиши ҳақида баҳслашишди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Anthropic ва бошқа йирик сунъий интеллект компаниялари IPO (акцияларни очиқ савдога чиқариш)га тайёргарлик кўраётган бир пайтда, уларнинг рентабеллиги бўйича ноқулай саволлар туғилмоқда. Шу сабабли, бошқа AI маҳсулотларида ҳам шунга ўхшаш нарх ўсишини кўришимиз эҳтимоли юқори. Компаниялар дастлаб “токенмахххинг” (токенлардан максимал фойдаланиш)га ружу қўйган бўлса, эндиликда юқори харажатлар туфайли бу технологиядан фойдаланишни чеклашга мажбур бўлмоқда.

Ҳозирги вақтда бутун сунъий интеллект соҳаси инвесторлар маблағлари ҳисобига субсидияланмоқда. Фойдаланувчилар учун арзон ёки бепул кўринган хизматлар аслида жуда қимматга тушмоқда. Эндиликда ушбу харажатлар юкини бевосита истеъмолчилар зиммасига ўтказиш вақти келди. Масалан, Uber каби йирик компаниялар аллақачон AI учун ажратилган йиллик бюджетни кутилганидан тезроқ сарфлаб юборгани ва энди чекловлар жорий этаётгани хавотирли сигналдир.

ChatGPT Plus учун белгиланган 20 долларлик ойлик обуна нархи ҳам ўз вақтида ҳеч қандай чуқур стратегиясиз, шунчаки тахминий рақам сифатида танланган эди. Ҳатто энг илғор моделлар учун тўланаётган маблағлар ҳам уларни сақлаб туриш харажатларини тўлиқ қопламаяпти. AI лабораториялари технологияни ривожлантириш орқали харажатларни камайтира оладими ёки мижозлар қимматроқ тўлашга мажбур бўладими — бу ҳозирги куннинг энг асосий саволидир.

MicrosoftGitHub CopilotСунъий IntelлектChatGPTAnthropic
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Радиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиРадиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиБугун, 20:59Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиҚизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиБугун, 19:00ТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиКеча, 18:5445 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумулятор45 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумуляторКеча, 18:26Прада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиПрада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиКеча, 18:21Notion техник носозликдан сўнг Anthropic моделларига киришни тикладиNotion техник носозликдан сўнг Anthropic моделларига киришни тикладиКеча, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус