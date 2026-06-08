Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?
Microsoft яқинда GitHub Copilot учун нархларни белгилашда катта ўзгаришларни эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар шунчалик кескин бўлдики, Reddit фойдаланувчилари бу жараённи аллақачон “Токенпокалипсис” (Токенпокалйпсе) деб аташни бошладилар. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида экспертлар ушбу нарх сиёсати бутун сунъий интеллект экотизими учун нимани англатиши ҳақида баҳслашишди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Anthropic ва бошқа йирик сунъий интеллект компаниялари IPO (акцияларни очиқ савдога чиқариш)га тайёргарлик кўраётган бир пайтда, уларнинг рентабеллиги бўйича ноқулай саволлар туғилмоқда. Шу сабабли, бошқа AI маҳсулотларида ҳам шунга ўхшаш нарх ўсишини кўришимиз эҳтимоли юқори. Компаниялар дастлаб “токенмахххинг” (токенлардан максимал фойдаланиш)га ружу қўйган бўлса, эндиликда юқори харажатлар туфайли бу технологиядан фойдаланишни чеклашга мажбур бўлмоқда.
Ҳозирги вақтда бутун сунъий интеллект соҳаси инвесторлар маблағлари ҳисобига субсидияланмоқда. Фойдаланувчилар учун арзон ёки бепул кўринган хизматлар аслида жуда қимматга тушмоқда. Эндиликда ушбу харажатлар юкини бевосита истеъмолчилар зиммасига ўтказиш вақти келди. Масалан, Uber каби йирик компаниялар аллақачон AI учун ажратилган йиллик бюджетни кутилганидан тезроқ сарфлаб юборгани ва энди чекловлар жорий этаётгани хавотирли сигналдир.
ChatGPT Plus учун белгиланган 20 долларлик ойлик обуна нархи ҳам ўз вақтида ҳеч қандай чуқур стратегиясиз, шунчаки тахминий рақам сифатида танланган эди. Ҳатто энг илғор моделлар учун тўланаётган маблағлар ҳам уларни сақлаб туриш харажатларини тўлиқ қопламаяпти. AI лабораториялари технологияни ривожлантириш орқали харажатларни камайтира оладими ёки мижозлар қимматроқ тўлашга мажбур бўладими — бу ҳозирги куннинг энг асосий саволидир.
…