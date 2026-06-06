Bitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладими
Bitcoin (БТК) ҳозирда КОВИД-19 инқирози давридан буён энг кучли "ҳаддан ташқари сотилиш" (оверсолд) сигналини бермоқда. Бу ҳолат яқин ҳафталарда нархнинг 70 000 доллар даражасига қайтиш эҳтимолини оширмоқда. Шанба ҳолатига кўра, Bitcoin'нинг кунлик нисбий куч индекси (RSИ) 15,5 атрофида қайд этилди. Бу кўрсаткич одатда бозор ҳаддан ташқари сотилганини англатувчи 30 даражасидан анча паст бўлиб, 2020-йил март ойидаги бозор қулашидан кейинги энг паст кўрсаткичдир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу кескин пасайиш сўнгги бир ой ичида БТК нархининг қарийб 30 фоизга тушиб кетиши ортидан юз берди. Бунга геосиёсий хатарлар, нефт нархининг кўтарилиши, Фед томонидан 2026-йилда фоиз ставкалари пасайтирилишига бўлган умидларнинг сўниши ва йирик сотувлар ҳақидаги хабарлар сабаб бўлди. Бундай экстремал RSИ кўрсаткичлари одатда сотувчилар чарчаган ва қисқа муддатли харидорлар бозорга киришга тайёрланаётган ҳудудларда пайдо бўлади.
Тарихий маълумотларга кўра, 2020-йилда Bitcoin RSИ кўрсаткичи 15,56 га тушганидан сўнг, нарх қарийб 50 фоизга ўсган эди. Ўшанда Фед фавқулодда равишда фоиз ставкаларини нолга яқинлаштиргани ва облигация сотиб олиш дастурлари ёрдам берган эди. Шунингдек, 2026-йил февралида ҳам RSИ 15,86 га тушганда, БТК нархи 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражасини ушлаб қолиб, кейинчалик 82 850 долларгача ўсишни амалга оширган.
Ҳозирда Bitcoin харидорлари яна 60 000 долларлик маррани ҳимоя қилмоқдалар. Агар нарх ушбу даражадан юқорида тура олса, яқин ҳафталарда 20 кунлик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткич (20-дай ЭМА) бўлган 70 650 доллар атрофидаги ҳудудга қайтиш имконияти ортади. Аксинча, 60 000 доллардан пастга тушиш нархнинг 50 000 долларлик ўрталаригача янада чуқурроқ шўнғишига йўл очиши мумкин.
Чеккончаин маълумотларига кўра, Bitcoin'ни қисқа муддат ушлаб турувчи инвесторлар ҳозирда рекорд даражадаги зарарларни қайд этишмоқда. Қисқа муддатли эгаларнинг фойда/зарар нисбати барча даврлардаги энг паст даражага тушган, бу эса бозорда капитуляция (таслим бўлиш) жараёни кетаётганидан далолат бериши мумкин.
…