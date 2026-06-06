Bitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладими

·10·Иқтисодиёт
Bitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладими

Bitcoin (БТК) ҳозирда КОВИД-19 инқирози давридан буён энг кучли "ҳаддан ташқари сотилиш" (оверсолд) сигналини бермоқда. Бу ҳолат яқин ҳафталарда нархнинг 70 000 доллар даражасига қайтиш эҳтимолини оширмоқда. Шанба ҳолатига кўра, Bitcoin'нинг кунлик нисбий куч индекси (RSИ) 15,5 атрофида қайд этилди. Бу кўрсаткич одатда бозор ҳаддан ташқари сотилганини англатувчи 30 даражасидан анча паст бўлиб, 2020-йил март ойидаги бозор қулашидан кейинги энг паст кўрсаткичдир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу кескин пасайиш сўнгги бир ой ичида БТК нархининг қарийб 30 фоизга тушиб кетиши ортидан юз берди. Бунга геосиёсий хатарлар, нефт нархининг кўтарилиши, Фед томонидан 2026-йилда фоиз ставкалари пасайтирилишига бўлган умидларнинг сўниши ва йирик сотувлар ҳақидаги хабарлар сабаб бўлди. Бундай экстремал RSИ кўрсаткичлари одатда сотувчилар чарчаган ва қисқа муддатли харидорлар бозорга киришга тайёрланаётган ҳудудларда пайдо бўлади.

Тарихий маълумотларга кўра, 2020-йилда Bitcoin RSИ кўрсаткичи 15,56 га тушганидан сўнг, нарх қарийб 50 фоизга ўсган эди. Ўшанда Фед фавқулодда равишда фоиз ставкаларини нолга яқинлаштиргани ва облигация сотиб олиш дастурлари ёрдам берган эди. Шунингдек, 2026-йил февралида ҳам RSИ 15,86 га тушганда, БТК нархи 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражасини ушлаб қолиб, кейинчалик 82 850 долларгача ўсишни амалга оширган.

Ҳозирда Bitcoin харидорлари яна 60 000 долларлик маррани ҳимоя қилмоқдалар. Агар нарх ушбу даражадан юқорида тура олса, яқин ҳафталарда 20 кунлик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткич (20-дай ЭМА) бўлган 70 650 доллар атрофидаги ҳудудга қайтиш имконияти ортади. Аксинча, 60 000 доллардан пастга тушиш нархнинг 50 000 долларлик ўрталаригача янада чуқурроқ шўнғишига йўл очиши мумкин.

Чеккончаин маълумотларига кўра, Bitcoin'ни қисқа муддат ушлаб турувчи инвесторлар ҳозирда рекорд даражадаги зарарларни қайд этишмоқда. Қисқа муддатли эгаларнинг фойда/зарар нисбати барча даврлардаги энг паст даражага тушган, бу эса бозорда капитуляция (таслим бўлиш) жараёни кетаётганидан далолат бериши мумкин.

BitcoinКриптовалютаБиржаИнвестицияФед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзладиШавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзладиБугун, 08:29Доллар курси 12 минг сўмдан ошдиДоллар курси 12 минг сўмдан ошдиБугун, 06:38Иллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаИллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаБугун, 00:12АҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариАҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариБугун, 23:58ЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 доллармиЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 доллармиБугун, 23:55Kraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этадиKraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этадиБугун, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди