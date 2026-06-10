Пйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқарди

·0·Иқтисодиёт
Пйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқарди

Пйт Нетворк блокчейн оракули ва бозор маълумотлари провайдери АҚШ акциялари ҳамда товарлар учун янги нарх индексларини ишга туширди. Ушбу қадам криптовалюта биржаларида 24/7 режимида ишловчи савдо маҳсулотларини қўллаб-қувватлашга қаратилган. Компаниянинг маълум қилишича, Coinbase, Kraken, дЙдХ ва Надо каби платформалар янги савдо бозорларини шакллантиришда ушбу индекслардан фойдаланишни бошлаб юборган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Пйт маълумотларига кўра, индекслар муддатсиз фючерслар, токенизация қилинган активлар, прогноз бозорлари ва деривативлар ҳисоб-китоби учун мўлжалланган. Улар анъанавий молия бозорлари ёпиқ бўлган вақтда ҳам узлуксиз мос ёзувлар нархларини тақдим этади. Дастлабки рўйхатга NVIDIA, Tesla, Apple каби йирик компания акциялари, шунингдек, Голд, Силвер, ВТИ ва Брент нефт маркалари киритилган.

Шунингдек, Пйт Нетворк ВанEкк компаниясига тегишли МаркетВектор индекс провайдери билан ҳамкорликда сунъий интеллект, мудофаа, технология ва Хитой каби соҳаларни қамраб олувчи тематик акция индекслари фючерсларини ишлаб чиқди. Бу ташаббус Пйтнинг институционал бозор маълумотлари хизматлари соҳасидаги фаолиятини кенгайтиради.

Ушбу янгилик реал дунё активларини (РВА) блокчейн тизимида туну кун савдо қилишга бўлган интилишни акс эттиради. Токенизация қилинган акциялар ва товарларни таклиф қилувчи платформалар Нью-Йорк ёки Лондон биржалари ёпиқ бўлганида ҳам аниқ нархларга эҳтиёж сезади. Бу эса NVIDIA акциялари ёки Брент нефти каби активлар учун узлуксиз нарх белгилаш инфратузилмасига бўлган талабни оширмоқда.

Binance Ресеарч ҳисоботига кўра, токенизация қилинган акциялар сектори йил давомида 422 фоизга ўсиб, РВА бозорининг энг тез ривожланаётган сегментига айланди. Токенизация қилинган қимматбаҳо металлар бозори ҳам худди шу даврда 39 фоизга кенгайиб, инвесторлар орасида оммалашиб бормоқда.

Пйт НетворкБлокчейнАкцияКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқдаBitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқдаБугун, 14:10Трад.Фи платформаси 650 миллион долларлик хусусий кредитларни блокчейнга ўтказадиТрад.Фи платформаси 650 миллион долларлик хусусий кредитларни блокчейнга ўтказадиБугун, 13:17Ботаних лойиҳаси Bitcoin ДеФи соҳасидаги талаб пастлиги сабабли ёпилмоқдаБотаних лойиҳаси Bitcoin ДеФи соҳасидаги талаб пастлиги сабабли ёпилмоқдаБугун, 12:1611 июн учун валюта курслари эълон қилинди11 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Европа Иттифоқи Россияга қарши 11 та крипто платформани тақиқламоқчиЕвропа Иттифоқи Россияга қарши 11 та крипто платформани тақиқламоқчиБугун, 10:18Ўзбекистонда инфляция даражаси тарихий минимум кўрсаткичини янгиладиЎзбекистонда инфляция даражаси тарихий минимум кўрсаткичини янгиладиБугун, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди