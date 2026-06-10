Пйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқарди
Пйт Нетворк блокчейн оракули ва бозор маълумотлари провайдери АҚШ акциялари ҳамда товарлар учун янги нарх индексларини ишга туширди. Ушбу қадам криптовалюта биржаларида 24/7 режимида ишловчи савдо маҳсулотларини қўллаб-қувватлашга қаратилган. Компаниянинг маълум қилишича, Coinbase, Kraken, дЙдХ ва Надо каби платформалар янги савдо бозорларини шакллантиришда ушбу индекслардан фойдаланишни бошлаб юборган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Пйт маълумотларига кўра, индекслар муддатсиз фючерслар, токенизация қилинган активлар, прогноз бозорлари ва деривативлар ҳисоб-китоби учун мўлжалланган. Улар анъанавий молия бозорлари ёпиқ бўлган вақтда ҳам узлуксиз мос ёзувлар нархларини тақдим этади. Дастлабки рўйхатга NVIDIA, Tesla, Apple каби йирик компания акциялари, шунингдек, Голд, Силвер, ВТИ ва Брент нефт маркалари киритилган.
Шунингдек, Пйт Нетворк ВанEкк компаниясига тегишли МаркетВектор индекс провайдери билан ҳамкорликда сунъий интеллект, мудофаа, технология ва Хитой каби соҳаларни қамраб олувчи тематик акция индекслари фючерсларини ишлаб чиқди. Бу ташаббус Пйтнинг институционал бозор маълумотлари хизматлари соҳасидаги фаолиятини кенгайтиради.
Ушбу янгилик реал дунё активларини (РВА) блокчейн тизимида туну кун савдо қилишга бўлган интилишни акс эттиради. Токенизация қилинган акциялар ва товарларни таклиф қилувчи платформалар Нью-Йорк ёки Лондон биржалари ёпиқ бўлганида ҳам аниқ нархларга эҳтиёж сезади. Бу эса NVIDIA акциялари ёки Брент нефти каби активлар учун узлуксиз нарх белгилаш инфратузилмасига бўлган талабни оширмоқда.
Binance Ресеарч ҳисоботига кўра, токенизация қилинган акциялар сектори йил давомида 422 фоизга ўсиб, РВА бозорининг энг тез ривожланаётган сегментига айланди. Токенизация қилинган қимматбаҳо металлар бозори ҳам худди шу даврда 39 фоизга кенгайиб, инвесторлар орасида оммалашиб бормоқда.
…