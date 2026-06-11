АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқда

·7·Иқтисодиёт
АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқда

АҚШнинг Делаваре ва Нев Жерсей штатлари криптовалюта банкоматларини (крипто-АТМ) тақиқлаш бўйича қонун лойиҳаларини илгари сурмоқда. Қонун чиқарувчилар ушбу қурилмалардан асосан фирибгарлик мақсадларида фойдаланилаётганидан жиддий хавотирда. Делаваре штати Вакиллар палатасининг Иқтисодий қўмитаси крипто-киоскларга эгалик қилиш ва уларни бошқаришни ман этувчи қонун лойиҳасини маъқуллади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Нев Жерсей штати Сенатининг Савдо қўмитаси ҳам шунга ўхшаш тақиқни бир овоздан қўллаб-қувватлади. Ҳозиргача Индиана, Теннессее ва Миннесота каби штатлар фирибгарлик ҳолатлари кўпайгани сабабли крипто-банкоматларни бутунлай тақиқлаб бўлган. FBI маълумотларига кўра, 2025-йилда ушбу қурилмалар билан боғлиқ 13,500 та шикоят келиб тушган ва зарар миқдори 388 миллион УСД дан ошган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, профессионал трейдерлар Bitcoin ёки бошқа криптовалюталарни сотиб олишда банкоматлардан фойдаланмайди. Бунинг сабаби — банкоматлардаги комиссия тўловлари 20 фоизгача етиши мумкин, онлайн биржаларда эса бу кўрсаткич бор-йўғи 0.4 фоиздан 1 фоизгача бўлади. Юқори комиссиялар ва анонимлик ушбу қурилмаларни фирибгарлар учун қулай воситага айлантирган.

Делаваре қонун лойиҳасига кўра, қонун кучга киргандан кейин барча крипто-банкоматлар 90 кун ичида олиб ташланиши шарт. Қоидабузарлик учун 10,000 УСД миқдорида жарима белгиланган. Нев Жерсей штатида эса биринчи қоидабузарлик учун 10,000 УСД, такрорий ҳолатлар учун эса 20,000 УСД миқдорида жарима қўлланилиши кўзда тутилмоқда.

КриптоБанкоматАҚШФирибгарликBitcoin
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Банк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБанк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18Анчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватладиАнчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватладиКеча, 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди