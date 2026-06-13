Bitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкин

·15·Иқтисодиёт
Bitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкин

Galaxy Дигитал компаниясининг янги тадқиқоти шуни кўрсатадики, Bitcoin нархининг жорий сиклдаги энг паст нуқтаси аввалги айиқ бозорларига қараганда анча юқори даражада шаклланиши мумкин. Таҳлилларга кўра, криптовалюта бозоридаги спекуляциянинг камлиги туфайли Bitcoin нархи 62,000 УСД ва тармоқнинг реализация қилинган нархи бўлган 53,600 УСД оралиғида ўзининг энг қуйи нуқтасини топиши эҳтимоли бор. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Galaxy тадқиқот бўлими раҳбари Алекс Торн Bitcoin сиклларини таҳлил қилиб, тўрт йиллик даврийлик ҳали ҳам тарихий вақт кўрсаткичларига мос келаётганини таъкидлади. Шуниси эътиборлики, чўққидан пастга тушиш кўрсаткичлари ҳар бир сиклда қисқариб бормоқда. Масалан, аввалги даврларда пасайиш 84-85 фоизни ташкил этган бўлса, 2022-йилда бу кўрсаткич 77 фоизга, жорий сиклда эса 51 фоизгача камайган.

Торннинг фикрича, Bitcoin бозоридаги анъанавий кўрсаткичлар бу сафар бошқача натижа бермоқда. Одатда қўлланиладиган 11 та индикаторнинг фақат иккитаси чўққи ҳақида сигнал берган, машҳур Pi Кйкле Топ индикатори эса тарихда биринчи марта ишга тушмади. Шунингдек, бозор қийматини реализация қилинган қиймат билан солиштирувчи МВРВ коэффициенти аввалги сикллардаги 2.93–5.91 даражасидан фарқли ўлароқ, бу сафар максимал 2.29 ни ташкил этди.

Тарихий маълумотларга кўра, бозорнинг энг қуйи нуқтаси одатда чўққидан 12-13 ой ўтгач шаклланади. Ҳозирги пасайиш даври эса тахминан саккиз ойдан бери давом этмоқда. Galaxy таҳлилчилари Bitcoin учун асосий пастки чегара сифатида 40,000–46,000 УСД диапазонини кўрсатмоқда, бироқ бозор барқарор қолса, нарх 51,000–54,000 УСД атрофида ушланиб қолиши мумкин.

CryptoҚуант платформасининг он-чаин таҳлиллари ҳам Bitcoin ҳозирда тарихан йирик айиқ бозорларининг пастки қисмига хос бўлган баҳолаш зонасида эканлигини тасдиқламоқда. Ҳозирда Bitcoin 59,000 УСД атрофида савдо қилинмоқда, бу эса унинг реализация қилинган нархидан (53,600 УСД) тахминан 9 фоизга юқоридир.

BitcoinКриптоGalaxy ДигиталИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқдаBitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқдаБугун, 00:12Blockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олдиBlockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олдиБугун, 21:10Bitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиBitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиКеча, 17:18Эходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиЭходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиКеча, 17:18SpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этдиSpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этдиКеча, 17:15ВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди