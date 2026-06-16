Bitcoin майнери ИРEН Европа бозорига кирди: Сунъий интеллектга инвестиция ортмоқда
Дунёга машҳур Bitcoin майнинг компанияси ИРEН (собиқ Ирис Энергй) Испаниянинг Нострум Груп маълумотлар марказини сотиб олиш орқали Европа бозорига расман қадам қўйди. Ушбу стратегик келишув нафақат компаниянинг географик қамровини кенгайтиради, балки унинг анъанавий криптовалюта қазиб олишдан сунъий интеллект (AI) булутли хизматларига ўтиш жараёнини ҳам тезлаштиради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ИРEН компанияси эълон қилган расмий пресс-релизга кўра, мазкур харид натижасида Испанияда 490 мегаватт қувватга эга, умумий тармоққа уланган энергия ресурслари қўлга киритилди. Шунингдек, лойиҳа доирасида муҳандислик, қурилиш ва операцион бошқарув соҳасида фаолият юритувчи 50 дан ортиқ мутахассислар ҳам ИРEН жамоасига қўшилди. Бу келишув компаниянинг глобал энергия портфелини 5 гигаваттга етказди, Испаниядаги қувватлар эса умумий ҳажмнинг 10 фоизини ташкил этади.
Майнингдан сунъий интеллект сари бурилишИРEН асосчиларидан бири ва бош ижрочи директори Даниел Робертснинг таъкидлашича, Испания қайта тикланадиган энергия манбалари ва юқори тезликдаги оптик толали алоқа тизими билан сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш учун энг қулай нуқталардан бири ҳисобланади. "Европа сунъий интеллект бозори дунёдаги энг тез ўсаётган ҳудудлардан бири бўлиб, Испания бу бозорга кириш учун энг жозибадор дарвоза вазифасини ўтайди", — дейди Робертс.
Ушбу қадам Bitcoin қазиб олиш қийинчилиги ортиб бораётган ва криптовалюта нархлари ўзгарувчан бўлиб қолаётган бир пайтда, компания даромадларини барқарорлаштиришга хизмат қилади. Сунъий интеллект булутли хизматлари узоқ муддатли шартномалар асосида кўпроқ башорат қилинадиган даромад келтириши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, ИРEН компаниясининг март ойи охиридаги ҳисоботида Bitcoin майнингидан тушган даромад 111,2 миллион долларни, AI булутли хизматларидан тушган даромад эса 33,6 миллион долларни ташкил этган.
Саноатдаги умумий тенденцияИРEНнинг бу ҳаракати Bitcoin майнерлари орасида кузатилаётган глобал тенденциянинг бир қисмидир. Криптовалюта қазиб олувчи бошқа йирик ўйинчилар ҳам ўз қувватларини сунъий интеллект ҳисоб-китобларига мослаштирмоқда. Масалан:
- ҲИВE Дигитал компанияси Швециядаги объектларини AI ҳисоб-китоблари учун қайта жиҳозламоқда;
- Битдеэр компанияси Норвегияда сунъий интеллект маълумотлар марказини барпо этмоқда.
Ўзбекистон каби энергия ресурслари ва рақамли иқтисодиётга эътибор қаратаётган давлатлар учун ҳам ушбу тажриба муҳим аҳамиятга эга. Криптовалюта майнинг марказларини юқори технологияли AI марказларига айлантириш энергия самарадорлигини ошириш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда янги босқич бўлиши мумкин.
…