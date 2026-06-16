Bitcoin майнери ИРEН Европа бозорига кирди: Сунъий интеллектга инвестиция ортмоқда

·13·Иқтисодиёт
Bitcoin майнери ИРEН Европа бозорига кирди: Сунъий интеллектга инвестиция ортмоқда

Дунёга машҳур Bitcoin майнинг компанияси ИРEН (собиқ Ирис Энергй) Испаниянинг Нострум Груп маълумотлар марказини сотиб олиш орқали Европа бозорига расман қадам қўйди. Ушбу стратегик келишув нафақат компаниянинг географик қамровини кенгайтиради, балки унинг анъанавий криптовалюта қазиб олишдан сунъий интеллект (AI) булутли хизматларига ўтиш жараёнини ҳам тезлаштиради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ИРEН компанияси эълон қилган расмий пресс-релизга кўра, мазкур харид натижасида Испанияда 490 мегаватт қувватга эга, умумий тармоққа уланган энергия ресурслари қўлга киритилди. Шунингдек, лойиҳа доирасида муҳандислик, қурилиш ва операцион бошқарув соҳасида фаолият юритувчи 50 дан ортиқ мутахассислар ҳам ИРEН жамоасига қўшилди. Бу келишув компаниянинг глобал энергия портфелини 5 гигаваттга етказди, Испаниядаги қувватлар эса умумий ҳажмнинг 10 фоизини ташкил этади.

Майнингдан сунъий интеллект сари бурилиш

ИРEН асосчиларидан бири ва бош ижрочи директори Даниел Робертснинг таъкидлашича, Испания қайта тикланадиган энергия манбалари ва юқори тезликдаги оптик толали алоқа тизими билан сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш учун энг қулай нуқталардан бири ҳисобланади. "Европа сунъий интеллект бозори дунёдаги энг тез ўсаётган ҳудудлардан бири бўлиб, Испания бу бозорга кириш учун энг жозибадор дарвоза вазифасини ўтайди", — дейди Робертс.

Ушбу қадам Bitcoin қазиб олиш қийинчилиги ортиб бораётган ва криптовалюта нархлари ўзгарувчан бўлиб қолаётган бир пайтда, компания даромадларини барқарорлаштиришга хизмат қилади. Сунъий интеллект булутли хизматлари узоқ муддатли шартномалар асосида кўпроқ башорат қилинадиган даромад келтириши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, ИРEН компаниясининг март ойи охиридаги ҳисоботида Bitcoin майнингидан тушган даромад 111,2 миллион долларни, AI булутли хизматларидан тушган даромад эса 33,6 миллион долларни ташкил этган.

Саноатдаги умумий тенденция

ИРEНнинг бу ҳаракати Bitcoin майнерлари орасида кузатилаётган глобал тенденциянинг бир қисмидир. Криптовалюта қазиб олувчи бошқа йирик ўйинчилар ҳам ўз қувватларини сунъий интеллект ҳисоб-китобларига мослаштирмоқда. Масалан:

  • ҲИВE Дигитал компанияси Швециядаги объектларини AI ҳисоб-китоблари учун қайта жиҳозламоқда;
  • Битдеэр компанияси Норвегияда сунъий интеллект маълумотлар марказини барпо этмоқда.
Бернстеин таҳлилчиларининг фикрича, ИРEН келажакда Bitcoin майнинг бизнесини босқичма-босқич камайтириб, ўзининг мавжуд майдонларини тўлиқ AI булутли инфратузилмасига айлантириши мумкин. Компания аллақачон 150 мингга яқин NVIDIA ва бошқа турдаги GPU (график процессорлар) қурилмаларига буюртма берган ёки ўрнатган. Мутахассислар ушбу қувватлар келажакда йиллик 3,7 миллиард доллар даромад келтириши мумкинлигини тахмин қилмоқдалар.

Ўзбекистон каби энергия ресурслари ва рақамли иқтисодиётга эътибор қаратаётган давлатлар учун ҳам ушбу тажриба муҳим аҳамиятга эга. Криптовалюта майнинг марказларини юқори технологияли AI марказларига айлантириш энергия самарадорлигини ошириш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда янги босқич бўлиши мумкин.

BitcoinИРEНСунъий IntelлектИспанияКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаNVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаБугун, 09:39АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиБугун, 09:36АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиАҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиБугун, 09:13Bitcoin тикланиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаBitcoin тикланиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаБугун, 09:11Bitcoin нархи барқарорлашиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаBitcoin нархи барқарорлашиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаБугун, 07:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда