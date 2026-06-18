АҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқич

·6·Иқтисодиёт
АҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқич

Глобал молия бозорларида АҚШ долларининг бошқа асосий валюталарга нисбатан қийматини кўрсатувчи Доллар Индех (ДХЙ) кўрсаткичи муҳим қаршилик даражасидан ўтиш арафасида турибди. Ушбу ҳолат анъанавий равишда доллар билан тескари боғлиқликка эга бўлган Bitcoin ва бошқа криптовалюталар учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда. CoinDesk нашрининг таҳлилий маълумотларига кўра, доллар индексининг кескин кўтарилиши рақамли активлар нархининг пасайишига олиб келиши мумкин. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Доллар Индех кўрсаткичи сўнгги ҳафталарда барқарор ўсиш суръатларини намойиш этмоқда. Бу ҳолат инвесторларнинг АҚШ иқтисодиёти ва Fedерал резерв тизими (Fed) томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсатига бўлган ишончи ортиб бораётгани билан изоҳланади. Доллар кучайган сари, инвесторлар юқори таваккалчиликка эга бўлган активлардан, жумладан Bitcoin ва технологик акциялардан воз кечиб, нисбатан хавфсизроқ ҳисобланган фиат валюталарига ўтишни афзал кўришади.

Bitcoin ва доллар ўртасидаги зидият

Тарихий маълумотлар шуни кўрсатадики, Bitcoin ва ДХЙ ўртасида кучли корреляция мавжуд, бироқ у тескари йўналишда ишлайди. Яни, доллар индекси пасайган даврларда Bitcoin нархи ўзининг тарихий максималларини янгилаган. Ҳозирги вазиятда эса доллар индексининг "бреакоут" (ютуқ) ҳолатига келиши, яни узоқ кутилган юқори даражани ёриб ўтиши крипто бозоридаги буқаларни бироз чекинишга мажбур қилиши мумкин.

Ўзбекистонлик инвесторлар ва трейдерлар учун ҳам бу ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий бозорда Bitcoin савдоси асосан УСД баробарида амалга оширилишини ҳисобга олсак, АҚШ долларининг глобал миқёсда қимматлашиши крипто активларнинг сўмдаги қийматига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Доллар индексининг юқорилаши нафақат крипто, балки олтин ва бошқа хомашё товарлари нархига ҳам босим ўтказади.

Келажакдаги прогнозлар ва хатарлар

Мутахассисларнинг фикрича, агар Доллар Индех ўзининг жорий қаршилик чизиғини муваффақиятли ёриб ўтса, бу молия бозорларида ликвидликнинг камайишига сабаб бўлади. Fed фоиз ставкаларини кутилганидан кўра узоқроқ муддат юқори даражада ушлаб туриши ҳақидаги хабарлар долларни янада жозибадор қилмоқда. Бу эса Bitcoin учун 70,000 долларлик психологик тўсиқни енгиб ўтишни қийинлаштиради.

Шунга қарамай, крипто бозори таҳлилчилари Bitcoinнинг узоқ муддатли истиқболига ижобий қарашмоқда. Улар доллар индексининг ўсишини вақтинчалик тузатиш (коррекция) деб ҳисоблаб, йил якунига қадар рақамли олтин ўз мавқеини тиклаб олишига ишонч билдиришмоқда. Бироқ, қисқа муддатли истиқболда трейдерлар ДХЙ графикларини диққат билан кузатиб боришлари тавсия этилади.

Хулоса қилиб айтганда, глобал иқтисодиётдаги ноаниқликлар ва АҚШ валютасининг кучи криптовалюта бозоридаги ўзгарувчанликни оширмоқда. Инвесторлар учун ҳозирги босқичда эҳтиёткорлик билан қарор қабул қилиш ва хатарларни тўғри баҳолаш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ бўлиб қолмоқда.

BitcoinДолларКриптовалютаИқтисодиётИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

19 июнь учун валюта курслари эълон қилинди19 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:18Bitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастладиBitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастладиБугун, 10:33Грайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаГрайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаБугун, 09:52Эсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиЭсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиБугун, 07:24АҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиАҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиБугун, 06:19ФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаБугун, 06:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда