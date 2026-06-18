АҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқич
Глобал молия бозорларида АҚШ долларининг бошқа асосий валюталарга нисбатан қийматини кўрсатувчи Доллар Индех (ДХЙ) кўрсаткичи муҳим қаршилик даражасидан ўтиш арафасида турибди. Ушбу ҳолат анъанавий равишда доллар билан тескари боғлиқликка эга бўлган Bitcoin ва бошқа криптовалюталар учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда. CoinDesk нашрининг таҳлилий маълумотларига кўра, доллар индексининг кескин кўтарилиши рақамли активлар нархининг пасайишига олиб келиши мумкин. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Доллар Индех кўрсаткичи сўнгги ҳафталарда барқарор ўсиш суръатларини намойиш этмоқда. Бу ҳолат инвесторларнинг АҚШ иқтисодиёти ва Fedерал резерв тизими (Fed) томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсатига бўлган ишончи ортиб бораётгани билан изоҳланади. Доллар кучайган сари, инвесторлар юқори таваккалчиликка эга бўлган активлардан, жумладан Bitcoin ва технологик акциялардан воз кечиб, нисбатан хавфсизроқ ҳисобланган фиат валюталарига ўтишни афзал кўришади.
Bitcoin ва доллар ўртасидаги зидиятТарихий маълумотлар шуни кўрсатадики, Bitcoin ва ДХЙ ўртасида кучли корреляция мавжуд, бироқ у тескари йўналишда ишлайди. Яни, доллар индекси пасайган даврларда Bitcoin нархи ўзининг тарихий максималларини янгилаган. Ҳозирги вазиятда эса доллар индексининг "бреакоут" (ютуқ) ҳолатига келиши, яни узоқ кутилган юқори даражани ёриб ўтиши крипто бозоридаги буқаларни бироз чекинишга мажбур қилиши мумкин.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва трейдерлар учун ҳам бу ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий бозорда Bitcoin савдоси асосан УСД баробарида амалга оширилишини ҳисобга олсак, АҚШ долларининг глобал миқёсда қимматлашиши крипто активларнинг сўмдаги қийматига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Доллар индексининг юқорилаши нафақат крипто, балки олтин ва бошқа хомашё товарлари нархига ҳам босим ўтказади.
Келажакдаги прогнозлар ва хатарларМутахассисларнинг фикрича, агар Доллар Индех ўзининг жорий қаршилик чизиғини муваффақиятли ёриб ўтса, бу молия бозорларида ликвидликнинг камайишига сабаб бўлади. Fed фоиз ставкаларини кутилганидан кўра узоқроқ муддат юқори даражада ушлаб туриши ҳақидаги хабарлар долларни янада жозибадор қилмоқда. Бу эса Bitcoin учун 70,000 долларлик психологик тўсиқни енгиб ўтишни қийинлаштиради.
Шунга қарамай, крипто бозори таҳлилчилари Bitcoinнинг узоқ муддатли истиқболига ижобий қарашмоқда. Улар доллар индексининг ўсишини вақтинчалик тузатиш (коррекция) деб ҳисоблаб, йил якунига қадар рақамли олтин ўз мавқеини тиклаб олишига ишонч билдиришмоқда. Бироқ, қисқа муддатли истиқболда трейдерлар ДХЙ графикларини диққат билан кузатиб боришлари тавсия этилади.
Хулоса қилиб айтганда, глобал иқтисодиётдаги ноаниқликлар ва АҚШ валютасининг кучи криптовалюта бозоридаги ўзгарувчанликни оширмоқда. Инвесторлар учун ҳозирги босқичда эҳтиёткорлик билан қарор қабул қилиш ва хатарларни тўғри баҳолаш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ бўлиб қолмоқда.
…