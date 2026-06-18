19 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

·10·Иқтисодиёт
19 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 19 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 33,51 сўмга қимматлаб, 12 085,56 сўмни ташкил этди.

• Евро 114,6 сўмга арзонлаб, 13 870,60 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,78 сўмга арзонлаб, 164,52 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 168,95 сўмга арзонлаб, 16 002,49 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,08 сўмга арзонлаб, 75,16 сўмга тушди.
• Швейцария франки 168,84 сўмга арзонлаб, 15 058,01 сўмга тушди.
• Хитой юани 2,29 сўмга қимматлаб, 1 785,74 сўмни ташкил этди.

Ўзбекистон Марказий банкиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқичАҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқичБугун, 11:11Bitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастладиBitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастладиБугун, 10:33Грайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаГрайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаБугун, 09:52Эсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиЭсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиБугун, 07:24АҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиАҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиБугун, 06:19ФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаБугун, 06:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда