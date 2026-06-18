19 июнь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 114,6 сўмга арзонлаб, 13 870,60 сўмга тушди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 19 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 33,51 сўмга қимматлаб, 12 085,56 сўмни ташкил этди.
• Евро 114,6 сўмга арзонлаб, 13 870,60 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,78 сўмга арзонлаб, 164,52 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 168,95 сўмга арзонлаб, 16 002,49 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,08 сўмга арзонлаб, 75,16 сўмга тушди.
• Швейцария франки 168,84 сўмга арзонлаб, 15 058,01 сўмга тушди.
• Хитой юани 2,29 сўмга қимматлаб, 1 785,74 сўмни ташкил этди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…