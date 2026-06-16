АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирди
АҚШ Ҳукумат ҳисобдорлиги бошқармаси (ГАО) мамлакат Fedерал депозитларни суғурталаш корпорациясини (FDIC) блокчейн технологияси билан боғлиқ хатарларни бартараф этишда бошқа федерал идоралар билан мувофиқлашган ҳолда иш олиб боришга ундади. Ушбу ташаббус молия бозорида криптоактивлар улуши ортиб бораётган бир пайтда рақамли иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш мақсадини кўзлайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ГАО томонидан FDIC раиси Травис Ҳиллга йўлланган ва душанба куни очиқланган мактубда айтилишича, назорат органи ўтган йилнинг май ойидаёқ блокчейн технологиялари рискларини устувор вазифа сифатида белгилашни тавсия қилган эди. Бироқ, блокчейн асосидаги молиявий маҳсулотлар ва уларнинг АҚШ бозорларига таъсири ҳали ҳам жиддий хавотир уйғотмоқда. Шу сабабли мазкур соҳа ГАО томонидан "Юқори хатарли рўйхат"га киритилган.
Тизимли мувофиқлаштиришнинг йўқлигиЎтган йили қабул қилинган GENIUS Act қонунига биноан, FDIC ўзи назорат қиладиган банкларнинг шоъба корхоналари ҳисобланган стаблекоин эмитентлари учун асосий регулятор ҳисобланади. Шунга қарамай, ГАО 2023-йилда ўтказилган таҳлиллар молия регуляторлари ўртасида блокчейн хатарларига қарши курашиш учун доимий мувофиқлаштириш механизми мавжуд эмаслигини кўрсатганини таъкидламоқда.
Ҳозирги вақтда блокчейн билан боғлиқ молиявий хизматлар ва маҳсулотлар ҳажми сезиларли даражада ўсган. ГАО ҳисоботига кўра, бундай механизмнинг ўрнатилиши FDIC ва бошқа идораларга хатарларни жамоавий равишда аниқлаш ҳамда ўз вақтида тартибга солиш чораларини ишлаб чиқиш имконини беради. Бу айниқса Bitcoin ва Ethereum каби йирик активлар билан боғлиқ операциялар кўпайган даврда жуда муҳимдир.
Банк назоратини кучайтириш чоралариШунингдек, ГАО банклар фаолиятини назорат қилувчи менежерларни ротация қилиш (алмаштириб туриш) тизимини жорий этишни талаб қилмоқда. 2024-йилги текширувлар шуни кўрсатдики, агентлик назоратчиларни турли банклар ўртасида алмаштиришни талаб қилмайди. Бу эса мутахассисларнинг мустақиллигига путур етказиши ва назорат натижаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
2023-йил март ойида крипто ва технология соҳалари билан узвий боғлиқ бўлган Силикон Валлей Банк, Силвергате Банк ва Сигнатуре Банк каби молия муассасаларининг кетма-кет инқирозга учраши банк назоратчилари фаолиятига нисбатан кўплаб саволларни келтириб чиқарди. Ўшанда ФТХ биржасининг банкротлиги ортидан келиб чиққан бозор тебранишлари ушбу банкларнинг ёпилишига сабаб бўлган эди.
Ҳозирда АҚШ Сенати аъзолари федерал агентликларнинг кенгроқ крипто бозорини қандай тартибга солишини белгилаб берувчи янги қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдалар. Бу каби қонунчилик чоралари нафақат АҚШ, балки глобал молия тизимида блокчейн технологияларининг ўрнини мустаҳкамлашга ва инвесторлар ишончини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.
…