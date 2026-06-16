АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирди

·9·Иқтисодиёт
АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирди

АҚШ Ҳукумат ҳисобдорлиги бошқармаси (ГАО) мамлакат Fedерал депозитларни суғурталаш корпорациясини (FDIC) блокчейн технологияси билан боғлиқ хатарларни бартараф этишда бошқа федерал идоралар билан мувофиқлашган ҳолда иш олиб боришга ундади. Ушбу ташаббус молия бозорида криптоактивлар улуши ортиб бораётган бир пайтда рақамли иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш мақсадини кўзлайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ГАО томонидан FDIC раиси Травис Ҳиллга йўлланган ва душанба куни очиқланган мактубда айтилишича, назорат органи ўтган йилнинг май ойидаёқ блокчейн технологиялари рискларини устувор вазифа сифатида белгилашни тавсия қилган эди. Бироқ, блокчейн асосидаги молиявий маҳсулотлар ва уларнинг АҚШ бозорларига таъсири ҳали ҳам жиддий хавотир уйғотмоқда. Шу сабабли мазкур соҳа ГАО томонидан "Юқори хатарли рўйхат"га киритилган.

Тизимли мувофиқлаштиришнинг йўқлиги

Ўтган йили қабул қилинган GENIUS Act қонунига биноан, FDIC ўзи назорат қиладиган банкларнинг шоъба корхоналари ҳисобланган стаблекоин эмитентлари учун асосий регулятор ҳисобланади. Шунга қарамай, ГАО 2023-йилда ўтказилган таҳлиллар молия регуляторлари ўртасида блокчейн хатарларига қарши курашиш учун доимий мувофиқлаштириш механизми мавжуд эмаслигини кўрсатганини таъкидламоқда.

Ҳозирги вақтда блокчейн билан боғлиқ молиявий хизматлар ва маҳсулотлар ҳажми сезиларли даражада ўсган. ГАО ҳисоботига кўра, бундай механизмнинг ўрнатилиши FDIC ва бошқа идораларга хатарларни жамоавий равишда аниқлаш ҳамда ўз вақтида тартибга солиш чораларини ишлаб чиқиш имконини беради. Бу айниқса Bitcoin ва Ethereum каби йирик активлар билан боғлиқ операциялар кўпайган даврда жуда муҳимдир.

Банк назоратини кучайтириш чоралари

Шунингдек, ГАО банклар фаолиятини назорат қилувчи менежерларни ротация қилиш (алмаштириб туриш) тизимини жорий этишни талаб қилмоқда. 2024-йилги текширувлар шуни кўрсатдики, агентлик назоратчиларни турли банклар ўртасида алмаштиришни талаб қилмайди. Бу эса мутахассисларнинг мустақиллигига путур етказиши ва назорат натижаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

2023-йил март ойида крипто ва технология соҳалари билан узвий боғлиқ бўлган Силикон Валлей Банк, Силвергате Банк ва Сигнатуре Банк каби молия муассасаларининг кетма-кет инқирозга учраши банк назоратчилари фаолиятига нисбатан кўплаб саволларни келтириб чиқарди. Ўшанда ФТХ биржасининг банкротлиги ортидан келиб чиққан бозор тебранишлари ушбу банкларнинг ёпилишига сабаб бўлган эди.

Ҳозирда АҚШ Сенати аъзолари федерал агентликларнинг кенгроқ крипто бозорини қандай тартибга солишини белгилаб берувчи янги қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдалар. Бу каби қонунчилик чоралари нафақат АҚШ, балки глобал молия тизимида блокчейн технологияларининг ўрнини мустаҳкамлашга ва инвесторлар ишончини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.

ИқтисодиётКриптовалютаБлокчейнАҚШБанклар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаNVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаБугун, 09:39АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиБугун, 09:36Bitcoin тикланиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаBitcoin тикланиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаБугун, 09:11Bitcoin майнери ИРEН Европа бозорига кирди: Сунъий интеллектга инвестиция ортмоқдаBitcoin майнери ИРEН Европа бозорига кирди: Сунъий интеллектга инвестиция ортмоқдаБугун, 09:11Bitcoin нархи барқарорлашиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаBitcoin нархи барқарорлашиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаБугун, 07:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда