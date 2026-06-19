Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда

·0·Жамият
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда

ФИФА Жаҳон чемпионатидаги Ўзбекистон — Колумбия учрашувида камераларга муҳрланган бир лаҳза бутун дунё эътиборини тортди.

Ўйин давомида йиғлаб юборган ўзбекистонлик ёш мухлис Исфандиёрнинг видеоси ижтимоий тармоқларда тез суръатларда тарқалиб, миллионлаб инсонлар томонидан томоша қилинди.

Кейинчалик колумбиялик мухлислар уни қўллаб-қувватлаб, «Ўзбекистон, Ўзбекистон» деб ҳайқиргани мазкур воқеани янада таъсирли қилди.

Исфандиёрнинг отаси Бектош Хатамовнинг маълум қилишича, видеодан сўнг дунёнинг кўплаб йирик оммавий ахборот воситалари ва ташкилотлари улар билан боғлана бошлаган.

Унинг айтишича, меҳмонхона орқали ФИФА расмийлари, BBC, CNN ҳамда бошқа халқаро нашрлар учрашув ташкил қилиш истагини билдирган.

Шунингдек, АҚШдаги турли брендлар, спорт ва болалар йўналишидаги компаниялар ҳам алоқага чиққан.

«Нашрлар асосан Ўзбекистон ҳақида, ўғлимнинг футболга қизиқиши ва мамлакатимиздаги футбол ҳаёти ҳақида сўрашмоқда. Бир видео Ўзбекистонимизни бунчалик машҳур қилиб юборади деб ўйламаган эдим», — деб ёзди Беҳтош Хатамов.

Унинг таъкидлашича, Исфандиёрнинг бутун дунёда танилиши ота сифатида унга катта ғурур бағишлаган.

Айни пайтда турли давлатлардаги мухлислар ва оммавий ахборот воситалари ушбу воқеани Жаҳон чемпионатининг энг таъсирли лаҳзаларидан бири сифатида баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандлик болакайнинг АҚШ Экспорт-импорт банки раиси билан савдолашгани барчани ҳайратлантирдиСамарқандлик болакайнинг АҚШ Экспорт-импорт банки раиси билан савдолашгани барчани ҳайратлантирдиБугун, 16:22Чўкаётган дўстини қутқариш учун сувга сакраган 8 ёшли болани кўпчилик қидиришмоқдаЧўкаётган дўстини қутқариш учун сувга сакраган 8 ёшли болани кўпчилик қидиришмоқдаБугун, 15:43Тезкор операция: 5 кг гиёҳванд моддаларни яшириб келган шахс ушландиТезкор операция: 5 кг гиёҳванд моддаларни яшириб келган шахс ушландиБугун, 15:35Сергелида пневматик қуролларнинг ноқонуний савдо занжири фош этилдиСергелида пневматик қуролларнинг ноқонуний савдо занжири фош этилдиБугун, 13:26ИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилдиИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилдиБугун, 12:57Ўзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилдиЎзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилдиБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда