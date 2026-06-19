Самарқандлик болакайнинг АҚШ Экспорт-импорт банки раиси билан савдолашгани барчани ҳайратлантирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Самарқанд шаҳрида қизиқарли ва ноодатий ҳолат юз берди. Ёш ўзбекистонлик болакай АҚШ Экспорт-импорт банки раиси Жон Ёванович билан оддий харидор сифатида савдолашиб, атрофдагиларнинг эътиборини тортди.
Воқеа гувоҳларининг таъкидлашича, болакайнинг ўзига бўлган ишончи ва инглиз тилида эркин мулоқот қила олиши кўпчиликда катта таассурот қолдирган. У вазиятга табиий ёндашиб, суҳбатни дадил давом эттирган.
Жон Ёванович эса болакайга ҳурмат билан муносабатда бўлиб, унинг саволларига самимий жавоб қайтарган. Бу ҳолат нафақат атрофдагилар, балки ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Фойдаланувчилар болакайнинг билим ва тил кўникмаларини юқори баҳолаб, бундай ёшларнинг келажаги порлоқ эканини таъкидлашмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…