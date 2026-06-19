Қозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекорд

·0·Дунё
Қозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекорд

Қозоғистонда туғилиш даражаси пасайишда давом этмоқда. 2026 йил биринчи чорагида мамлакатда 74,1 минг чақалоқ туғилган — бу сўнгги 20 йилдаги энг паст кўрсаткич.

Кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 4,2 фоизга камайган. 2021 йил билан солиштирилганда эса пасайиш янада кескин — ўша пайтда 100,5 минг чақалоқ дунёга келган.

Пасайиш шаҳар ва қишлоқларни ҳам қамраб олган: шаҳарларда 2,3 фоиз, қишлоқларда 7,2 фоизга камайиш кузатилган.

Ҳудудлар орасида энг юқори кўрсаткич Туркистон вилоятида, энг пасти эса шимолий вилоятларда қайд этилган.

Таҳлилчилар бу ҳолатни глобал демографик ўзгаришлар билан боғлаб, мамлакатда ижтимоий сиёсатни қайта кўриб чиқиш зарурлигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Талабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиТалабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиБугун, 16:26Англияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилдиАнглияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилдиБугун, 02:19Англияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олиндиАнглияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олиндиКеча, 23:45Марказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлдиМарказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлдиКеча, 19:30Эрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиЭрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиКеча, 16:52АҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиКеча, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди