Қозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қозоғистонда туғилиш даражаси пасайишда давом этмоқда. 2026 йил биринчи чорагида мамлакатда 74,1 минг чақалоқ туғилган — бу сўнгги 20 йилдаги энг паст кўрсаткич.
Кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 4,2 фоизга камайган. 2021 йил билан солиштирилганда эса пасайиш янада кескин — ўша пайтда 100,5 минг чақалоқ дунёга келган.
Пасайиш шаҳар ва қишлоқларни ҳам қамраб олган: шаҳарларда 2,3 фоиз, қишлоқларда 7,2 фоизга камайиш кузатилган.
Ҳудудлар орасида энг юқори кўрсаткич Туркистон вилоятида, энг пасти эса шимолий вилоятларда қайд этилган.
Таҳлилчилар бу ҳолатни глобал демографик ўзгаришлар билан боғлаб, мамлакатда ижтимоий сиёсатни қайта кўриб чиқиш зарурлигини таъкидламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…