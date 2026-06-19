Фарғонада пойабзал цехида кучли ёнғин содир бўлди

·0·Жамият
Фарғонада пойабзал цехида кучли ёнғин содир бўлди

Кеча, 18 июнь куни Фарғона вилояти Марғилон шаҳрида жойлашган пойабзал ишлаб чиқариш цехида ёнғин чиқди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълум қилди.

Хабарга кўра, соат 15:36 да “112” тизими орқали “Туягум” маҳалласи, Ойдин кўчасидаги хонадонлардан бирида аланга кўтарилгани ҳақида чақириқ келиб тушган.

Воқеа жойига 8 та ёнғин-қутқарув экипажи тезкор равишда етиб борган. Ёнғин соат 16:00 да қуршаб олиниб, 16:20 да тўлиқ ўчирилган.

Афсуски, ёнғин оқибатида хонадоннинг 120 квадрат метр қисми, шунингдек, унга туташ пойабзал цехининг 120 квадрат метр майдони ва чинни буюмлар омборининг 60 квадрат метр қисми зарар кўрган. Биноларнинг том қисми, ички жиҳозлар ва маҳсулотлар ёниб кетган.

Тезкор ҳаракатлар туфайли тахминан 200 квадрат метр майдон сақлаб қолинган. Ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ.

Ҳозирда ёнғин сабаблари ҳамда етказилган зарар миқдори бўйича тергов ва текширув ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда кучли сел: 3 та машина оқиб кетдиЖиззахда кучли сел: 3 та машина оқиб кетдиБугун, 17:46Кучли шамол ва ёғингарчилик вақтида эҳтиёткорликка чақирилдиКучли шамол ва ёғингарчилик вақтида эҳтиёткорликка чақирилдиБугун, 17:23Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқдаИсфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқдаБугун, 17:15Самарқандлик болакайнинг АҚШ Экспорт-импорт банки раиси билан савдолашгани барчани ҳайратлантирдиСамарқандлик болакайнинг АҚШ Экспорт-импорт банки раиси билан савдолашгани барчани ҳайратлантирдиБугун, 16:22Чўкаётган дўстини қутқариш учун сувга сакраган 8 ёшли болани кўпчилик қидиришмоқдаЧўкаётган дўстини қутқариш учун сувга сакраган 8 ёшли болани кўпчилик қидиришмоқдаБугун, 15:43Тезкор операция: 5 кг гиёҳванд моддаларни яшириб келган шахс ушландиТезкор операция: 5 кг гиёҳванд моддаларни яшириб келган шахс ушландиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда