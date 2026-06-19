«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳолади
Москванинг «Спартак» клуби таркибида уч карра Россия чемпиони бўлган машҳур собиқ футболчи ва эксперт Игорь Ледяхов ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги дебютидан сўнг Ўзбекистон миллий терма жамоасининг айни пайтдаги кучи ва салоҳияти ҳақида ўз фикрларини билдирди.
Вакилларимиз илк турда Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, россиялик мутахассис жамоанинг тарихий ютуғига юқори баҳо берди.
Колумбияга қарши баҳс ва тарихий дебют
Игорь Ледяховнинг таъкидлашича, Мундиалнинг илк учрашувидаги мағлубиятга қарамай, Ўзбекистон терма жамоаси катта ҳурматга лойиқ.
Игорь Ледяхов Ўзбекистоннинг ЖЧдаги иштироки ҳақида:
«Ўзбекистон учун Жаҳон чемпионати-2026 финал босқичига чиқишнинг ўзи улкан ютуқ. Тўғри, Колумбияга қарши кечган биринчи ўйинда улар майдонда унчалик ишонарли кўринишмади. Лекин барибир Ўзбекистонни ҳурмат қилиш керак, чунки улар ўз тарихларида илк бор Мундиал йўлланмасини қўлга киритиб, унда иштирок этишмоқда».
Ўзбекистон ва Россия: Ҳозир ким кучлироқ?
Бугунги кунда футбол жамоатчилиги ўртасида энг кўп муҳокама қилинаётган «Ўзбекистон ҳозирги кунда Россия терма жамоасидан кучлироқми?» деган саволга Ледяхов анча вазмин ва холис жавоб қайтарди:
Кучлар мувозанати: Мутахассиснинг фикрича, айни дамда ҳар икки терма жамоанинг даражаси бир-бирига жуда яқин.
Ўзбекистондаги ўсиш: Ўзбекистонда футбол тизимли равишда ривожланмоқда, маҳаллий футболчилар эса Европанинг нуфузли мусобақаларида фаол иштирок этиб, тажриба орттиришмоқда.
Россиянинг муаммоси: Россия футболи эса ҳозирда халқаро изоляция туфайли ўзининг ҳақиқий даражаси қай аҳволда эканини холис ва аниқ баҳолаш имкониятидан маҳрум бўлиб қолган.
Диққат марказидаги юлдузлар: Шомуродов ва Файзуллаев
Россиялик мухлисларга яхши таниш бўлган ўзбек футболи юлдузлари ҳақида гапирар экан, Ледяхов уларнинг даражаси юқори эканини тан олди, бироқ Россияда ҳам уларга муносиб жавоб бера оладиган ижрочилар борлигини эслатди:
Элдор Шомуродов — ўз вақтида Россия Премьер-лигасида «Ростов» шарафини муваффақиятли ҳимоя қилган, ҳозирда эса терма жамоа сардори сифатида етакчи.
Аббосбек Файзуллаев — Москванинг ЦСКА клубидаги ёрқин ўйинлари орқали Россия футболида катта таассурот қолдирган иқтидор.
«Бизда ҳам истеъдодли йигитлар етарли, бироқ асосий муаммо шундаки, ҳозирги шароитда уларнинг халқаро майдондаги аниқ даражасини кўра олмаяпмиз», — дея қўшимча қилди эксперт.
Олдинда — Португалияга қарши суперўйин
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоасини дунё футболи грандларидан бири — Португалияга қарши ўта жиддий ва муҳим баҳс кутмоқда. Колумбияга қарши ўйиндаги хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, вакилларимиз кейинги турда дастлабки очколарни қўлга киритиш учун майдонга тушадилар. Фабио Каннаваро шогирдларига бўлажак шиддатли учрашувда омад ёр бўлишини тилаб қоламиз!
…