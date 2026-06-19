«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳолади

·30·Спорт
«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳолади

Москванинг «Спартак» клуби таркибида уч карра Россия чемпиони бўлган машҳур собиқ футболчи ва эксперт Игорь Ледяхов ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги дебютидан сўнг Ўзбекистон миллий терма жамоасининг айни пайтдаги кучи ва салоҳияти ҳақида ўз фикрларини билдирди.

Вакилларимиз илк турда Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, россиялик мутахассис жамоанинг тарихий ютуғига юқори баҳо берди.

Колумбияга қарши баҳс ва тарихий дебют

Игорь Ледяховнинг таъкидлашича, Мундиалнинг илк учрашувидаги мағлубиятга қарамай, Ўзбекистон терма жамоаси катта ҳурматга лойиқ.

Игорь Ледяхов Ўзбекистоннинг ЖЧдаги иштироки ҳақида:

«Ўзбекистон учун Жаҳон чемпионати-2026 финал босқичига чиқишнинг ўзи улкан ютуқ. Тўғри, Колумбияга қарши кечган биринчи ўйинда улар майдонда унчалик ишонарли кўринишмади. Лекин барибир Ўзбекистонни ҳурмат қилиш керак, чунки улар ўз тарихларида илк бор Мундиал йўлланмасини қўлга киритиб, унда иштирок этишмоқда».

Ўзбекистон ва Россия: Ҳозир ким кучлироқ?

Бугунги кунда футбол жамоатчилиги ўртасида энг кўп муҳокама қилинаётган «Ўзбекистон ҳозирги кунда Россия терма жамоасидан кучлироқми?» деган саволга Ледяхов анча вазмин ва холис жавоб қайтарди:

  • Кучлар мувозанати: Мутахассиснинг фикрича, айни дамда ҳар икки терма жамоанинг даражаси бир-бирига жуда яқин.

  • Ўзбекистондаги ўсиш: Ўзбекистонда футбол тизимли равишда ривожланмоқда, маҳаллий футболчилар эса Европанинг нуфузли мусобақаларида фаол иштирок этиб, тажриба орттиришмоқда.

  • Россиянинг муаммоси: Россия футболи эса ҳозирда халқаро изоляция туфайли ўзининг ҳақиқий даражаси қай аҳволда эканини холис ва аниқ баҳолаш имкониятидан маҳрум бўлиб қолган.

Диққат марказидаги юлдузлар: Шомуродов ва Файзуллаев

Россиялик мухлисларга яхши таниш бўлган ўзбек футболи юлдузлари ҳақида гапирар экан, Ледяхов уларнинг даражаси юқори эканини тан олди, бироқ Россияда ҳам уларга муносиб жавоб бера оладиган ижрочилар борлигини эслатди:

  • Элдор Шомуродов — ўз вақтида Россия Премьер-лигасида «Ростов» шарафини муваффақиятли ҳимоя қилган, ҳозирда эса терма жамоа сардори сифатида етакчи.

  • Аббосбек Файзуллаев — Москванинг ЦСКА клубидаги ёрқин ўйинлари орқали Россия футболида катта таассурот қолдирган иқтидор.

«Бизда ҳам истеъдодли йигитлар етарли, бироқ асосий муаммо шундаки, ҳозирги шароитда уларнинг халқаро майдондаги аниқ даражасини кўра олмаяпмиз», — дея қўшимча қилди эксперт.

Олдинда — Португалияга қарши суперўйин

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоасини дунё футболи грандларидан бири — Португалияга қарши ўта жиддий ва муҳим баҳс кутмоқда. Колумбияга қарши ўйиндаги хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, вакилларимиз кейинги турда дастлабки очколарни қўлга киритиш учун майдонга тушадилар. Фабио Каннаваро шогирдларига бўлажак шиддатли учрашувда омад ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Игор ЛедяховСпартак МоскваЎзбекистонРоссияКолумбия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!Бугун, 18:04Супертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаСупертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаБугун, 17:58Гарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиГарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиБугун, 17:57Ювентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиЮвентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиБугун, 17:12Томас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиТомас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 16:11Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Бугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди