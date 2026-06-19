Жиззахда кучли сел: 3 та машина оқиб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Кеча, 18 июнь куни Жиззах вилоятининг Зомин ва Бахмал туманларида кучли ёғингарчилик кузатилиб, тоғ ва тоғолди ҳудудларда сел оқимлари ҳосил бўлди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълум қилди.
Маълумотларга кўра, сел оқими айрим йўлларни босиб ўтган. Натижада ушбу ҳудудларда нотўғри жойда қолдирилган 3 та енгил автомобил сув оқимига тушиб, оқиб кетган.
Расмийларга кўра, ҳодиса оқибатида жабрланганлар ва тан жароҳати олганлар қайд этилмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…