Уч нафар ўқувчи қиз жанжали ортидан Андижонда синф раҳбари лавозимидан айрилди

·3·Жамият
Уч нафар ўқувчи қиз жанжали ортидан Андижонда синф раҳбари лавозимидан айрилди

Андижон вилоятининг Олтинкўл туманидаги 11-мактабда уч нафар ўқувчи қиз ўртасида жанжал юз берди. Воқеадан сўнг синфдаги вазиятни назорат қилишда камчиликларга йўл қўйган синф раҳбари лавозимидан озод этилди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот котиби Дилфуза Собирова маълум қилди.

Вазирлик хабарига кўра, ҳодиса 13-октябрь куни соат 14:00 атрофида, танаффус вақтида содир бўлган. Уч нафар ўқувчи қиз ўртасида ўзаро келишмовчилик келиб чиқиб, жанжалга айланган.

Мазкур ҳолат юзасидан туман Мактабгача ва мактаб таълими бўлими масъуллари, профилактика инспектори, мактаб раҳбарияти ҳамда ўқувчиларнинг ота-оналари иштирокида муҳокама ўтказилган.

Суҳбат якунларига кўра, ўқувчиларнинг ота-оналарига нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 47-моддаси асосида тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилган. Ушбу модда фарзандларни тарбиялаш ва уларга таълим бериш бўйича ота-оналарнинг мажбуриятларини бажармаслик билан боғлиқ.

Шунингдек, синфдаги муҳит ва ўқувчилар хатти-ҳаракатларини назорат қилишда йўл қўйилган камчиликлар сабабли синф раҳбари Ш.Н. эгаллаб турган лавозимидан озод этилган.

Андижон вилоятиОлтинкўл тумани11-мактабДилфуза Собирова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)Шавкат Мирзиёев Олтинкўлда Шинжон технологиясини кўздан кечирди (видео)24 сентябр 13:23Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда8 сентябр 10:41Бошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқда4 август 17:11Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиТошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этди16 сентябр 13:07Косонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКосонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқда17 сентябр 15:42Тошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқда24 сентябр 15:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?