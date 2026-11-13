Matiz автомобилидаги ўрамлар: Андижонда ўтказилган тезкор тадбир тафсилотлари қандай?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Андижон вилоятида ўтказилган тезкор тадбир давомида жами 377 грамм «гашиш» гиёҳвандлик воситасининг ноқонуний савдоси фош этилди.
- Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари Андижон шаҳридаги «Қўшариқ» маҳалласида тўхтатилган «Матиз» русумли автомашина ҳайдовчиси ва йўловчисидан гиёҳвандлик моддаси солинган ўрамларни аниқлади.
Андижон вилоятида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши қаратилган кескин тезкор тадбир муваффақиятли ўтказилди. Вилоят божхона бошқармаси, Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида амалга оширилган «Хавфсиз ва соғлом юрт» ойлиги доирасида жами 377 грамм «гашиш» гиёҳвандлик воситасининг савдоси фош этилди.
Matiz автомашинаси ва йўловчидан топилган ўрамлар
Тезкор тадбир Андижон шаҳри ва Андижон тумани ҳудудида босқичма-босқич амалга оширилди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг тезкор маълумотлари асосида қуйидаги ҳолатлар аниқланди:
Автони кўздан кечириш: Андижон шаҳрининг «Қўшариқ» маҳалласида илгари ҳам ҳуқуқ-тартибот органлари назарига тушган фуқаро бошқарувидаги «Matiz» русумли автомашина тўхтатилди. Холислар иштирокидаги текширув чоғида ҳайдовчининг чўнтагидан 3 дона ўрамда гиёҳвандлик моддаси борлиги аниқланди.
Йўловчини текшириш: Автомобиль салонида бўлган 40 ёшли йўловчи ҳам шахсий кўрикдан ўтказилганда, унинг ёнидан яна 1 дона ўрамда «гашиш» моддаси топилди.
Тезкор тадбир босқичлари
Аниқланган ҳолатлар ва далиллар
Текширув манзили
Андижон шаҳри «Қўшариқ» маҳалласи ва Андижон тумани
Ҳаракатдаги транспорт
«Matiz» русумли автомашина ҳайдовчиси ва йўловчиси
Яширин жой
Гумонланувчи хонадонидаги товуқхона томи
Мусодара қилинган далил
Жами 377 грамм «гашиш» гиёҳвандлик воситаси
Товуқхона томига яширилган гиёҳвандлик воситалари
Тезкор-қидирув тадбирлари давом эттирилиб, қўлга олинган шахслардан бирининг Андижон туманидаги яшаш хонадони ҳам холислар иштирокида кўздан кечирилди. Тинтув вақтида ҳовлидаги товуқхона томига махфий равишда яшириб қўйилган яна 5 дона ўрамдаги «гашиш» моддаси борлиги аниқланиб, ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.
Умумий ҳисобда қонунбузарлардан 377 грамм оғирликдаги гиёҳвандлик воситаси олинди. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан божхона органлари томонидан жиноят иши қўзғатилиб, батафсил тергов-тезкор ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Сизнингча, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши курашишда ҳуқуқ-тартибот органларининг бундай тезкор тадбирларини янада кучайтириш учун қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…