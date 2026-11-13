Matiz автомобилидаги ўрамлар: Андижонда ўтказилган тезкор тадбир тафсилотлари қандай?

1 дақиқа ўқиш16
Matiz автомобилидаги ўрамлар: Андижонда ўтказилган тезкор тадбир тафсилотлари қандай?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Андижон вилоятида ўтказилган тезкор тадбир давомида жами 377 грамм «гашиш» гиёҳвандлик воситасининг ноқонуний савдоси фош этилди.
  • Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари Андижон шаҳридаги «Қўшариқ» маҳалласида тўхтатилган «Матиз» русумли автомашина ҳайдовчиси ва йўловчисидан гиёҳвандлик моддаси солинган ўрамларни аниқлади.

Андижон вилоятида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши қаратилган кескин тезкор тадбир муваффақиятли ўтказилди. Вилоят божхона бошқармаси, Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида амалга оширилган «Хавфсиз ва соғлом юрт» ойлиги доирасида жами 377 грамм «гашиш» гиёҳвандлик воситасининг савдоси фош этилди.

Matiz автомашинаси ва йўловчидан топилган ўрамлар

Тезкор тадбир Андижон шаҳри ва Андижон тумани ҳудудида босқичма-босқич амалга оширилди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг тезкор маълумотлари асосида қуйидаги ҳолатлар аниқланди:

  • Автони кўздан кечириш: Андижон шаҳрининг «Қўшариқ» маҳалласида илгари ҳам ҳуқуқ-тартибот органлари назарига тушган фуқаро бошқарувидаги «Matiz» русумли автомашина тўхтатилди. Холислар иштирокидаги текширув чоғида ҳайдовчининг чўнтагидан 3 дона ўрамда гиёҳвандлик моддаси борлиги аниқланди.

  • Йўловчини текшириш: Автомобиль салонида бўлган 40 ёшли йўловчи ҳам шахсий кўрикдан ўтказилганда, унинг ёнидан яна 1 дона ўрамда «гашиш» моддаси топилди.

Тезкор тадбир босқичлари

Аниқланган ҳолатлар ва далиллар

Текширув манзили

Андижон шаҳри «Қўшариқ» маҳалласи ва Андижон тумани

Ҳаракатдаги транспорт

«Matiz» русумли автомашина ҳайдовчиси ва йўловчиси

Яширин жой

Гумонланувчи хонадонидаги товуқхона томи

Мусодара қилинган далил

Жами 377 грамм «гашиш» гиёҳвандлик воситаси

Товуқхона томига яширилган гиёҳвандлик воситалари

Тезкор-қидирув тадбирлари давом эттирилиб, қўлга олинган шахслардан бирининг Андижон туманидаги яшаш хонадони ҳам холислар иштирокида кўздан кечирилди. Тинтув вақтида ҳовлидаги товуқхона томига махфий равишда яшириб қўйилган яна 5 дона ўрамдаги «гашиш» моддаси борлиги аниқланиб, ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.

Умумий ҳисобда қонунбузарлардан 377 грамм оғирликдаги гиёҳвандлик воситаси олинди. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан божхона органлари томонидан жиноят иши қўзғатилиб, батафсил тергов-тезкор ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Сизнингча, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши курашишда ҳуқуқ-тартибот органларининг бундай тезкор тадбирларини янада кучайтириш учун қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари