Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда
Тошкент шаҳри Яшнобод туманидаги 151-мактабда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ жиддий ҳолат юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар текширув олиб бормоқда. Бола мактабда ўзидан катта ўқувчилар томонидан мажбуран номаълум буюмни оғзига солиш билан боғлиқ вазиятдан кейин шифохонага олиб борилган.
Ота-онасининг сўзларига кўра, бола оғир ҳолатда шифохонага тушган ва унга жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Бироқ Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси расмий баёнотида ҳодисанинг айрим тафсилотлари ҳозирча ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар текшируви доирасида эканини маълум қилди.
Ҳодиса қачон ва қаерда юз берган?
Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 2 сентябрь куни содир бўлган.
Расмий маълумотда айтилишича, 151-мактабнинг 3-синф ўқувчиси Т. М. мактаб ҳожатхонасига чиққан пайтда ўзидан катта ўқувчилар томонидан оғзига номаълум буюм солинган.
Орадан бир неча кун ўтиб, боланинг соғлиғи ёмонлашган.
5 сентябрь куни унинг онаси шифохонага мурожаат қилган. Текширув жараёнида боланинг ичида ёт жисм борлиги аниқланган.
Ҳозирда ўқувчига зарур тиббий ёрдам кўрсатилган ва унинг ҳолати қониқарли деб баҳоланмоқда.
Ота-онаси нима деган?
Боланинг онаси тарқатган маълумотда ўғли икки нафар ўқувчи томонидан таҳдид остида мажбуран металл магнитли билагузукни ютиб юборишга мажбурланганини айтган.
Ота-онанинг баёнотида болага жарроҳлик амалиёти ўтказилгани ҳам билдирилган.
Бироқ бу маълумотларнинг барча тафсилотлари ҳозирча расмий текширув натижалари билан тасдиқлангани йўқ.
Шунинг учун ҳодисанинг сабаблари, унда қанча ўқувчи иштирок этгани ва уларнинг ҳаракатларига қандай ҳуқуқий баҳо берилиши текширув якунларидан кейин маълум бўлади.
Мактаб маъмурияти ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар нима қилмоқда?
Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси тарқалган хабарлар юзасидан расмий муносабат билдирган.
Ҳозирда:
болага зарур тиббий ёрдам кўрсатилган;
унинг соғлиғи қониқарли экани маълум қилинган;
ҳодиса бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар терговга қадар текширув ўтказмоқда;
текширув якуни бўйича қўшимча маълумот берилиши айтилган.
Демак, ҳозирча асосий вазифа — воқеанинг барча ҳолатларини аниқлаш ва унга ҳуқуқий баҳо бериш.
Бу ҳолат нима учун жиддий?
Мактаб — болалар ўзини хавфсиз ҳис қилиши керак бўлган муҳит. Ўқувчилар ўртасидаги ҳазил, босим ёки «ўйин» боланинг соғлиғига хавф туғдирган тақдирда, буни оддий шўхлик сифатида баҳолаб бўлмайди.
Айниқса, кичик синф ўқувчиси билан каттароқ болалар ўртасида кучлар нисбати фарқ қилиши мумкин. Шу сабабли мактабда болалар хавфсизлигини таъминлаш, тазйиқ ва мажбурлаш ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш муҳим аҳамият касб этади.
Ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?
Бундай воқеалар боланинг мактабдаги хулқ-атвори ва кайфиятига ҳам таъсир қилиши мумкин. Шунинг учун ота-оналар фарзанди билан очиқ мулоқот қилиши муҳим.
Қуйидаги белгиларга эътибор бериш тавсия этилади:
мактабга боришдан қўрқиш ёки кескин истамаслик;
одатдагидан фарқли хавотирли хулқ;
айрим ўқувчилар ҳақида гапиришдан қочиш;
тушунарсиз жароҳат ёки соғлиқ билан боғлиқ шикоятлар;
«бу ҳақда ҳеч кимга айтма» каби гапларнинг пайдо бўлиши.
Бундай вазиятда болани койиш ёки айблашдан кўра, уни хотиржам тинглаш ва зарур бўлса мактаб маъмурияти ҳамда мутахассисларга мурожаат қилиш муҳим.
Энг муҳим саволга жавоб
Ҳозирча воқеанинг барча тафсилотлари расмий равишда очиқлангани йўқ. Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси маълумотига кўра, 3-синф ўқувчисининг ҳолати қониқарли ва ҳодиса юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар терговга қадар текширув олиб бормоқда.
Ота-онанинг оғир жарроҳлик амалиёти ва болани мажбуран магнитли буюмни ютишга мажбурлаш ҳақидаги баёнотлари эса текширув доирасида ҳуқуқий ва далилий жиҳатдан аниқлаштирилиши керак.
Текширув натижалари ҳодисанинг асл сабаблари ва унда иштирок этган шахсларнинг ҳаракатларига қандай баҳо берилишини белгилаб беради.
…