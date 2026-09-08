Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда

·7·Жамият
Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда

Тошкент шаҳри Яшнобод туманидаги 151-мактабда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ жиддий ҳолат юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар текширув олиб бормоқда. Бола мактабда ўзидан катта ўқувчилар томонидан мажбуран номаълум буюмни оғзига солиш билан боғлиқ вазиятдан кейин шифохонага олиб борилган.

Ота-онасининг сўзларига кўра, бола оғир ҳолатда шифохонага тушган ва унга жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Бироқ Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси расмий баёнотида ҳодисанинг айрим тафсилотлари ҳозирча ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар текшируви доирасида эканини маълум қилди.

Ҳодиса қачон ва қаерда юз берган?

Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 2 сентябрь куни содир бўлган.

Расмий маълумотда айтилишича, 151-мактабнинг 3-синф ўқувчиси Т. М. мактаб ҳожатхонасига чиққан пайтда ўзидан катта ўқувчилар томонидан оғзига номаълум буюм солинган.

Орадан бир неча кун ўтиб, боланинг соғлиғи ёмонлашган.

5 сентябрь куни унинг онаси шифохонага мурожаат қилган. Текширув жараёнида боланинг ичида ёт жисм борлиги аниқланган.

Ҳозирда ўқувчига зарур тиббий ёрдам кўрсатилган ва унинг ҳолати қониқарли деб баҳоланмоқда.

Ота-онаси нима деган?

Боланинг онаси тарқатган маълумотда ўғли икки нафар ўқувчи томонидан таҳдид остида мажбуран металл магнитли билагузукни ютиб юборишга мажбурланганини айтган.

Ота-онанинг баёнотида болага жарроҳлик амалиёти ўтказилгани ҳам билдирилган.

Бироқ бу маълумотларнинг барча тафсилотлари ҳозирча расмий текширув натижалари билан тасдиқлангани йўқ.

Шунинг учун ҳодисанинг сабаблари, унда қанча ўқувчи иштирок этгани ва уларнинг ҳаракатларига қандай ҳуқуқий баҳо берилиши текширув якунларидан кейин маълум бўлади.

Мактаб маъмурияти ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар нима қилмоқда?

Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси тарқалган хабарлар юзасидан расмий муносабат билдирган.

Ҳозирда:

  • болага зарур тиббий ёрдам кўрсатилган;

  • унинг соғлиғи қониқарли экани маълум қилинган;

  • ҳодиса бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар терговга қадар текширув ўтказмоқда;

  • текширув якуни бўйича қўшимча маълумот берилиши айтилган.

Демак, ҳозирча асосий вазифа — воқеанинг барча ҳолатларини аниқлаш ва унга ҳуқуқий баҳо бериш.

Бу ҳолат нима учун жиддий?

Мактаб — болалар ўзини хавфсиз ҳис қилиши керак бўлган муҳит. Ўқувчилар ўртасидаги ҳазил, босим ёки «ўйин» боланинг соғлиғига хавф туғдирган тақдирда, буни оддий шўхлик сифатида баҳолаб бўлмайди.

Айниқса, кичик синф ўқувчиси билан каттароқ болалар ўртасида кучлар нисбати фарқ қилиши мумкин. Шу сабабли мактабда болалар хавфсизлигини таъминлаш, тазйиқ ва мажбурлаш ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш муҳим аҳамият касб этади.

Ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?

Бундай воқеалар боланинг мактабдаги хулқ-атвори ва кайфиятига ҳам таъсир қилиши мумкин. Шунинг учун ота-оналар фарзанди билан очиқ мулоқот қилиши муҳим.

Қуйидаги белгиларга эътибор бериш тавсия этилади:

  • мактабга боришдан қўрқиш ёки кескин истамаслик;

  • одатдагидан фарқли хавотирли хулқ;

  • айрим ўқувчилар ҳақида гапиришдан қочиш;

  • тушунарсиз жароҳат ёки соғлиқ билан боғлиқ шикоятлар;

  • «бу ҳақда ҳеч кимга айтма» каби гапларнинг пайдо бўлиши.

Бундай вазиятда болани койиш ёки айблашдан кўра, уни хотиржам тинглаш ва зарур бўлса мактаб маъмурияти ҳамда мутахассисларга мурожаат қилиш муҳим.

Энг муҳим саволга жавоб

Ҳозирча воқеанинг барча тафсилотлари расмий равишда очиқлангани йўқ. Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси маълумотига кўра, 3-синф ўқувчисининг ҳолати қониқарли ва ҳодиса юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар терговга қадар текширув олиб бормоқда.

Ота-онанинг оғир жарроҳлик амалиёти ва болани мажбуран магнитли буюмни ютишга мажбурлаш ҳақидаги баёнотлари эса текширув доирасида ҳуқуқий ва далилий жиҳатдан аниқлаштирилиши керак.

Текширув натижалари ҳодисанинг асл сабаблари ва унда иштирок этган шахсларнинг ҳаракатларига қандай баҳо берилишини белгилаб беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайди"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайдиБугун, 10:32Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?Бугун, 10:19Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиОила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиКеча, 22:15Ғофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиҒофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиКеча, 20:46Ҳайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиҲайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиКеча, 20:4021 октябрь – Ўзбек тили байрами куни21 октябрь – Ўзбек тили байрами куниКеча, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди