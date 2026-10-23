Қуйи Чирчиқда инспекторнинг хотини 15 ёшли қизни калтаклади, судда асл ҳақиқат очилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент вилоятининг Қуйи Чирчиқ туманида профилактика инспекторининг рафиқаси эрининг хизмат уйида 2009 йилда туғилган қизни калтаклагани учун суд қилинди.
- Суд жараёнида жабрланувчи қиз инспектор уни 2025 йилдан буён таҳдидлар остида жинсий алоқага мажбурлаб келганини маълум қилди.
Тошкент вилоятининг Қуйи Чирчиқ туманида ҳуқуқ-тартибот органлари ходимига тегишли хизмат хонадонида юз берган можароли воқеа ва унинг ортидан очиқланган оғир тафсилотлар жамоатчиликнинг кескин ғазабига сабаб бўлмоқда.
Маълум бўлишича, туман профилактика инспекторининг рафиқаси эрини хизмат уйида 2009 йилда туғилган (вояга етмаган) қиз билан биргаликда ушлаб олган. Кучли рашк ва ғазаб остида қолган аёл қизни аёвсиз калтаклаб, унга тан жароҳати етказган.
Суд залидаги шов-шувли кўрсатма: «У мени қўрқитиб келган»
Мазкур калтаклаш ҳолати бўйича ўтказилган суд жараёнида жабрланувчи вояга етмаган қиз воқеанинг янада даҳшатли жиҳатларини ошкор қилди:
Мажбурлаш ва таҳдидлар: Қизнинг берган кўрсатмасига кўра, профилактика инспектори 2025 йилдан буён уни доимий равишда қўрқитиб, таҳдидлар остида жинсий алоқа қилишга мажбурлаб келган;
Хизмат мавқеидан фойдаланиш: Ушбу ҳолат инспектор ўз хизмат мавқеини суиистеъмол қилиб, ҳимоясиз вояга етмаган шахсга нисбатан жиноий хатти-ҳаракатлар содир этган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Аёлга нисбатан ҳукм ўқилди
Суд жароҳат етказган инспекторнинг рафиқасига нисбатан қонуний жазо тайинлади:
Жазо муддати: Аёл айбдор деб топилиб, унга 1 йил 6 ой муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси белгиланди;
Моддий жарима: Унга базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 20 баравари миқдорида жарима солинди;
Давлат фойдасига ушланма: Жазо муддати давомида унинг ойлик иш ҳақининг 20 фоизи давлат фойдасига ушлаб қолинадиган бўлди.
Очиқ қолган асосий савол: Инспекторга қандай чора кўрилди?
Судда жабрланувчи қиз томонидан профилактика инспекторининг устидан берилган оғир айбловлар, хусусан, вояга етмаган шахсни жинсий алоқага мажбурлаш ҳолати бўйича инспекторнинг ўзига нисбатан жиноий иш очилганми ёки қандай қонуний чора кўрилган — ҳозирча бу ҳақда расмий маълумот берилмади. Жамоатчилик мутасадди идоралардан ушбу ҳолат бўйича адолатли ва шаффоф текширув натижаларини кутмоқда.
Изоҳлар 0
…