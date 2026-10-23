Қуйи Чирчиқда инспекторнинг хотини 15 ёшли қизни калтаклади, судда асл ҳақиқат очилди

·58·Жамият
Қуйи Чирчиқда инспекторнинг хотини 15 ёшли қизни калтаклади, судда асл ҳақиқат очилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент вилоятининг Қуйи Чирчиқ туманида профилактика инспекторининг рафиқаси эрининг хизмат уйида 2009 йилда туғилган қизни калтаклагани учун суд қилинди.
  • Суд жараёнида жабрланувчи қиз инспектор уни 2025 йилдан буён таҳдидлар остида жинсий алоқага мажбурлаб келганини маълум қилди.

Тошкент вилоятининг Қуйи Чирчиқ туманида ҳуқуқ-тартибот органлари ходимига тегишли хизмат хонадонида юз берган можароли воқеа ва унинг ортидан очиқланган оғир тафсилотлар жамоатчиликнинг кескин ғазабига сабаб бўлмоқда.

Маълум бўлишича, туман профилактика инспекторининг рафиқаси эрини хизмат уйида 2009 йилда туғилган (вояга етмаган) қиз билан биргаликда ушлаб олган. Кучли рашк ва ғазаб остида қолган аёл қизни аёвсиз калтаклаб, унга тан жароҳати етказган.

Суд залидаги шов-шувли кўрсатма: «У мени қўрқитиб келган»

Мазкур калтаклаш ҳолати бўйича ўтказилган суд жараёнида жабрланувчи вояга етмаган қиз воқеанинг янада даҳшатли жиҳатларини ошкор қилди:

  • Мажбурлаш ва таҳдидлар: Қизнинг берган кўрсатмасига кўра, профилактика инспектори 2025 йилдан буён уни доимий равишда қўрқитиб, таҳдидлар остида жинсий алоқа қилишга мажбурлаб келган;

  • Хизмат мавқеидан фойдаланиш: Ушбу ҳолат инспектор ўз хизмат мавқеини суиистеъмол қилиб, ҳимоясиз вояга етмаган шахсга нисбатан жиноий хатти-ҳаракатлар содир этган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Аёлга нисбатан ҳукм ўқилди

Суд жароҳат етказган инспекторнинг рафиқасига нисбатан қонуний жазо тайинлади:

  • Жазо муддати: Аёл айбдор деб топилиб, унга 1 йил 6 ой муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси белгиланди;

  • Моддий жарима: Унга базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 20 баравари миқдорида жарима солинди;

  • Давлат фойдасига ушланма: Жазо муддати давомида унинг ойлик иш ҳақининг 20 фоизи давлат фойдасига ушлаб қолинадиган бўлди.

Очиқ қолган асосий савол: Инспекторга қандай чора кўрилди?

Судда жабрланувчи қиз томонидан профилактика инспекторининг устидан берилган оғир айбловлар, хусусан, вояга етмаган шахсни жинсий алоқага мажбурлаш ҳолати бўйича инспекторнинг ўзига нисбатан жиноий иш очилганми ёки қандай қонуний чора кўрилган — ҳозирча бу ҳақда расмий маълумот берилмади. Жамоатчилик мутасадди идоралардан ушбу ҳолат бўйича адолатли ва шаффоф текширув натижаларини кутмоқда.

Қуйи Чирчиқпрофилактика инспекторивояга етмаганлар ҳуқуқиТошкент вилояти ИИБ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелидаги бадбўй ҳидга ниҳоят чек қўйилади: муддат айтилдиСергелидаги бадбўй ҳидга ниҳоят чек қўйилади: муддат айтилди4 июл 19:08Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?4 июл 16:21Чирчиқда инспектор пора билан ушланди: унга жиноят иши қўзғатилдиЧирчиқда инспектор пора билан ушланди: унга жиноят иши қўзғатилди30 апрел 15:15Чирчиқда вагон устига чиққан болаларни ток урдиЧирчиқда вагон устига чиққан болаларни ток урди2 май 10:50Тошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилдиТошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилди16 июл 10:11Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди