Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?

·24·Жамият
Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?

Сергели ва Янгиҳаёт туманлари аҳолисини узоқ вақтдан бери қийнаб келаётган сув тозалаш иншооти атрофидаги бадбўй ҳид муаммосини бартараф этиш бўйича аниқ вазифалар белгиланди. Шу билан бирга, ҳудудда йўллар, автобус бекатлари, светофорлар ва жамоат транспорти инфратузилмасини янгилаш режалаштирилмоқда.

Замонавий фильтрлар ўрнатилади

Мутасаддиларга 1 сентябрга қадар оқова сув қабул қилиш иншоотига замонавий фильтрлаш ускуналарини ўрнатиш топширилди.

Ушбу чора Сергели ва Янгиҳаёт туманларида сезилаётган нохуш ҳидни камайтириш ҳамда аҳоли учун экологик жиҳатдан қулай муҳит яратишга қаратилган.

Янги сув тозалаш иншооти қурилади

Келаси йилдан Бирлашган Араб Амирликларидаги ҳамкорлар билан Қуйи Чирчиқ туманида замонавий сув тозалаш иншооти қурилиши бошланади.

Янги иншоотнинг қуввати кунига 300 минг куб метрни ташкил этади. Лойиҳа ишга тушгач, Сергелидаги мавжуд сув тозалаш иншоотига тушаётган юклама кескин камайиши кутилмоқда.

455 та «ақлли» светофор ўрнатилади

Жорий йил Сергели туманидаги асосий 23 километр йўлда ҳаракат хавфсизлиги қайта кўриб чиқилмоқда.

Режага кўра:

  • чорраҳаларга 455 та «ақлли» светофор ўрнатилади;

  • 150 та автобус бекати янгиланади;

  • 10 минг ўринли автотураргоҳ ташкил этилади.

Бу ишлар тирбандликларни камайтириш, йўловчилар учун қулайлик яратиш ва йўллардаги хавфсизликни оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.

Янги Сергелида БРТ йўлаги қурилади

Келаси йил Янги Сергели кўчасида автобуслар учун 5,5 километр узунликдаги махсус БРТ йўлаги қуриш режалаштирилган.

Мазкур йўлак Шота Руставели кўчаси билан боғланади. Натижада жамоат транспорти ҳаракати тезлашиб, йўловчиларнинг манзилга етиб бориш вақти қисқариши мумкин.

Тошкент ҳалқа йўлидаги кўприк тезлаштирилади

Сергели, Бектемир ва Янгиҳаёт туманларини пойтахтнинг бошқа ҳудудлари билан боғлайдиган Тошкент ҳалқа йўлидаги янги кўприк қурилишини жадаллаштириш зарурлиги ҳам таъкидланди.

Мазкур лойиҳа жанубий туманларнинг транспорт алоқасини яхшилаш ва асосий йўллардаги юкламани камайтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Сизнингча, Сергелида биринчи навбатда қайси муаммо ҳал қилиниши керак: бадбўй ҳидми ёки транспорт тирбандлигими?

СергелиЯнгиҳаётҚуйи ЧирчиқБирлашган Араб АмирликлариШота Руставели
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелида янги мактаблар ва сунъий кўллар қуриладиСергелида янги мактаблар ва сунъий кўллар қуриладиБугун, 16:23Ишонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиИшонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиБугун, 13:56Тошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиТошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиБугун, 13:48Учтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолдиУчтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 13:40Тошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиТошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиБугун, 11:45Қўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиҚўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиБугун, 11:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди